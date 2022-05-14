futebol

Com gol antes do 1º minuto, Tombense e Guarani ficam no empate pela Série B

Visitantes abriram o placar assim que o confronto começou ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 17:57

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 17:57

Neste sábado (14), a Tombense recebeu o Guarani pela sétima rodada da Série B. As equipe fizeram um duelo bem movimentado, com gols apenas na primeira etapa e ficaram no empate que não ajudou ninguém na tabela de classificação.
Com o resultado, a Tombense continua na zona de rebaixamento com seis pontos, já o Guarani é o primeiro time fora, com sete. Os paulistas enfrentam o Vasco na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), por outro lado, os mineiros entram em campo um dia depois, às 19h, fora de casa, contra o Brusque.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSBOLAS NA REDE!Antes do primeiro minuto, Madison recebeu na área, fica livre de marcação e abre o placar para Bugre. Mais tarde, o duelo estava bem equilibrado, mas sem grandes oportunidades pra ambas as equipes. Até que aos 31’, Lucas Ramon cometeu pênalti, na cobrança Keké bateu no canto esquerdo e empatou.
NADA MUDOU!
Tombense voltou pressionando. Vinícius Mingotti recebeu pela direita, arrancou sozinho, entrou na área e marcou o gol, mas o assistente marcou posição irregular do jogador no início da jogada. Os visitantes responderam com Júlio César, que foi travado por Rodrigo.
Em cobrança de falta, Vitinho mandou direito para o gol e Felipe de ótima defesa. Zé Ricardo deu a resposta da Tombense com uma bomba, obrigando Koslinzki a se esticar todo e fazer a intervenção.
Aos 34’, Everton Galdino caiu dentro da área e árbitragem marcou pênalti para o Tombense. O árbitro foi chamado pelo VAR e anulou a marcação. Sem maiores chances, o duelo ficou estagnado no marcador.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Tombense 1x1 Guarani Local: Estádio Soares de Azevedo Data/horário: 14/05/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)Assistentes: Helton Nunes e Gizeli Casaril (SC)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)Cartões amarelos: Lucas Ramon (Tombense), Giovanni Augusto (Guarani)Cartões vermelhos: - GOLS: Madison (1’/1T) (0-1), Keké (33’/2T) (1-1)
Tombense - Técnico: Bruno Pivetti
Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Igor Henrique (Jean Lucas - intervalo); Keké, Everton Galdino (Gabriel Henrique 30’/2T) e Vinícius Mingotti (Gustavo Cazonatti 30’/2T).
Guarani - Técnico: Ben-Hur Moreira
Kozlinski; Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan (Ernando 3’/2T) e Matheus Pereira; Madison, Silas e Giovanni Augusto (Ronald 39’/2T); Júlio César (Vitinho 23’/2T), Bruno José e Nicolas Careca (Marcinho 23’/2T).
Crédito: GuaranieTombenseduelarampelaSérieB(Foto:TwitteroficialdoGuarani

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

