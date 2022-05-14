Com gol antes do 1º minuto, Tombense e Guarani ficam no empate pela Série B

Neste sábado (14), a Tombense recebeu o Guarani pela sétima rodada da Série B. As equipe fizeram um duelo bem movimentado, com gols apenas na primeira etapa e ficaram no empate que não ajudou ninguém na tabela de classificação.
Com o resultado, a Tombense continua na zona de rebaixamento com seis pontos, já o Guarani é o primeiro time fora, com sete. Os paulistas enfrentam o Vasco na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), por outro lado, os mineiros entram em campo um dia depois, às 19h, fora de casa, contra o Brusque.BOLAS NA REDE!Antes do primeiro minuto, Madison recebeu na área, fica livre de marcação e abre o placar para Bugre. Mais tarde, o duelo estava bem equilibrado, mas sem grandes oportunidades pra ambas as equipes. Até que aos 31', Lucas Ramon cometeu pênalti, na cobrança Keké bateu no canto esquerdo e empatou.
NADA MUDOU!
Tombense voltou pressionando. Vinícius Mingotti recebeu pela direita, arrancou sozinho, entrou na área e marcou o gol, mas o assistente marcou posição irregular do jogador no início da jogada. Os visitantes responderam com Júlio César, que foi travado por Rodrigo.
Em cobrança de falta, Vitinho mandou direito para o gol e Felipe de ótima defesa. Zé Ricardo deu a resposta da Tombense com uma bomba, obrigando Koslinzki a se esticar todo e fazer a intervenção.
Aos 34’, Everton Galdino caiu dentro da área e árbitragem marcou pênalti para o Tombense. O árbitro foi chamado pelo VAR e anulou a marcação. Sem maiores chances, o duelo ficou estagnado no marcador.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Tombense 1x1 Guarani Local: Estádio Soares de Azevedo Data/horário: 14/05/2022 - 16h (de Brasília)Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)Assistentes: Helton Nunes e Gizeli Casaril (SC)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)Quarto árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)Cartões amarelos: Lucas Ramon (Tombense), Giovanni Augusto (Guarani)Cartões vermelhos: - GOLS: Madison (1’/1T) (0-1), Keké (33’/2T) (1-1)
Tombense - Técnico: Bruno Pivetti
Felipe Garcia; David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Igor Henrique (Jean Lucas - intervalo); Keké, Everton Galdino (Gabriel Henrique 30’/2T) e Vinícius Mingotti (Gustavo Cazonatti 30’/2T).
Guarani - Técnico: Ben-Hur Moreira
Kozlinski; Lucas Ramon, Ronaldo Alves, Derlan (Ernando 3’/2T) e Matheus Pereira; Madison, Silas e Giovanni Augusto (Ronald 39’/2T); Júlio César (Vitinho 23’/2T), Bruno José e Nicolas Careca (Marcinho 23’/2T).