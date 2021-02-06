Com Gerson e jovem da base, Flamengo divulga os relacionados para duelo contra o RB Bragantino

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo divulgou na tarde deste sábado a lista com os jogadores relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gerson, com uma entorse no tornozelo direito sofrida na última partida, viaja com o elenco e não deve ser problema para Rogério Ceni.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do BrasileirãoQuem será desfalque importante para o treinador é o meia Diego Ribas. O camisa 10, que foi titular nas últimas cinco partidas, recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Vasco e cumprirá suspensão automática.

Uma novidade na lista em relação às últimas partidas é o jovem colombiano Richard Ríos, que integrava a equipe sub-20 e subirá ao profissional na próxima temporada.

Ambos em recuperação de lesão muscular na coxa direita, Diego Alves e Rodrigo Caio não viajam para Bragança Paulista. Nos últimos dias, o zagueiro realizou trabalhos à parte com os fisioterapeutas no campo, de olho no confronto contra o Corinthians no próximo domingo.