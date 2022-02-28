Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com garotos da base, Vítor Pereira comanda seu 1º treino no Corinthians; veja como foi a atividade
futebol

Com garotos da base, Vítor Pereira comanda seu 1º treino no Corinthians; veja como foi a atividade

Cinco atletas da base completaram o treino do Timão já que os titulares contra o Red Bull Bragantino ficaram na parte interna do CT para trabalhos regenerativos...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 19:09
Na tarde desta segunda-feira (28), o técnico Vítor Pereira comandou o seu primeiro treino sob o comando do Corinthians. A equipe iniciou a preparação para o clássico Majestoso contra o São Paulo, no sábado (5).> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas
Antes das atividades no gramado, o presidente Duílio Monteiro Alves apresentou o treinador e sua comissão aos jogadores. Em seguida, todos foram aos trabalhos.
O destaque do treino foi a presença de cinco atletas das categorias de base do clube, que completaram a atividade: o zagueiro Robert Renan; o lateral-direito Daniel Marcos; o volante Mandaca; e os meias Keven e Pedrinho.
Vítor Pereira seguiu os procedimentos da antiga comissão técnica e preservou os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Timão diante do Red Bull Bragantino.
Esse grupo permaneceu na parte interna do CT para trabalhos regenerativos. Além disso, fizeram um treino de alongamento com o preparador físico António Ascensão.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Os demais jogadores foram ao campo, onde fizeram o aquecimento sob as orientações dos assistentes Luís Miguel, Filipe Almeida, Bruno Moura e Luís Nédio.
Em seguida, Vítor Pereira preparou uma atividade de posse de bola. A princípio, apenas com os atletas de linha. Depois, dois goleiros também entraram na atividade.
Na última parte do trabalho do dia, Vítor comandou um novo trabalho de posse de bola, porém com o gol como objetivo para os jogadores.
Vítor Pereira e sua comissão técnica comandarão as atividades da semana e já estarão à beira do gramado contra o São Paulo, no sábado (5), às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.
Crédito: VítorPereiraemsuaprimeirasessãodetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados