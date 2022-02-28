Com garotos da base, Vítor Pereira comanda seu 1º treino no Corinthians; veja como foi a atividade

Na tarde desta segunda-feira (28), o técnico Vítor Pereira comandou o seu primeiro treino sob o comando do Corinthians. A equipe iniciou a preparação para o clássico Majestoso contra o São Paulo, no sábado (5).> GALERIA: Cássio brilha e Gustavo Silva garante vitória do Timão; veja notas

Antes das atividades no gramado, o presidente Duílio Monteiro Alves apresentou o treinador e sua comissão aos jogadores. Em seguida, todos foram aos trabalhos.

O destaque do treino foi a presença de cinco atletas das categorias de base do clube, que completaram a atividade: o zagueiro Robert Renan; o lateral-direito Daniel Marcos; o volante Mandaca; e os meias Keven e Pedrinho.

Vítor Pereira seguiu os procedimentos da antiga comissão técnica e preservou os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do Timão diante do Red Bull Bragantino.

Esse grupo permaneceu na parte interna do CT para trabalhos regenerativos. Além disso, fizeram um treino de alongamento com o preparador físico António Ascensão.

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Os demais jogadores foram ao campo, onde fizeram o aquecimento sob as orientações dos assistentes Luís Miguel, Filipe Almeida, Bruno Moura e Luís Nédio.

Em seguida, Vítor Pereira preparou uma atividade de posse de bola. A princípio, apenas com os atletas de linha. Depois, dois goleiros também entraram na atividade.

Na última parte do trabalho do dia, Vítor comandou um novo trabalho de posse de bola, porém com o gol como objetivo para os jogadores.

Vítor Pereira e sua comissão técnica comandarão as atividades da semana e já estarão à beira do gramado contra o São Paulo, no sábado (5), às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Paulistão.