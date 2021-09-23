Com Gabriel suspenso, Cantillo e Xavier são opções do Corinthians para o Dérbi

De olho do clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o Corinthians terá uma alteração certa em relação ao último jogo, quando empatou em 1 a 1 contra o América-MG, em Itaquera. Com a suspensão de Gabriel, expulso contra o Coelho, Cantillo e Xavier saem na frente por uma vaga no time titular do Timão no Dérbi.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!Desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, o técnico Sylvinho tem mantido o esquema 4-1-4-1, ainda que com postura diferentes entre as fases.
No início, quando não tinha muitas opções de qualidade na armação, o primeiro homem do meio campo era justamente Cantillo, já que o treinador apostava nas bolas longas do colombiano. Com a chegada de Giuliano e Renato Augusto, Gabriel, que vinha jogando na frente do primeiro volante, para dar qualificar a marcação central, foi recuado para o ser o primeiro atleta do meio.
Portanto, para o clássico deste fim de semana, o treinador corintiano precisará ter uma noção da proposta que quer para a partida. Caso queira manter uma ideia de um volante marcador, a tendência será a entrada de Xavier naquela faixa de campo. No entanto, caso Sylvinho queira apostar em um atleta com mais presença como titular na temporada, até mesmo com o próprio técnico, a entrada de Cantillo ganha força.
O camisa 24 foi titular em todas as partidas do Timão entre a oitava e a 14ª rodada do Brasileirão. Por conta de um problema na coxa direita, ficou fora do duelo contra o Santos, pela 15ª partida da competição nacional, onde começou a sequência corintiana sem derrotas, que já dura sete jogos. Quando retornou, no compromisso seguinte, contra o Ceará, já foi para o banco de reservas, onde permaneceu desde então, e nem entrou durante os jogos contra o Vozão, Athletico-PR, Grêmio, Juventude, Atlético-GO e América-MG.
Nesta temporada, Cantillo tem 24 jogos disputados, sendo 18 como titular. Sob o comando de Sylvinho, foram 15 partidas, 13 como titular.
Já Xavier jogou bem menos, 15 vezes, cinco delas começando em campo. Como atual técnico, foi apenas um jogo na titularidade, o empate em 1 a 1 contra o Fluminense, fora de casa, pela sétima rodada do Brasileirão, no dia 27 de junho. Portanto, há cerca de três meses que o camisa 39 não inicia um compromisso pelo Timão.
Dificilmente outro atleta pode ser alternativa para o lugar de Gabriel, contra o Palmeiras. Já que Roni está em recuperação de uma lesão no joelho com retorno previsto em cerca de um mês. Du Queiroz também é volante, tem sido relacionado, mas a preferência da comissão técnica tem sido utilizar o jovem da base como uma opção à Fagner, na lateral-direta. Mandaca é outra alternativa remota, já que teve pouquíssimas chances entre os relacionados com Sylvinho.
Além do Dérbi, Gabriel ficará fora do confronto diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, no dia 2 de outubro, pois, além de ser expulso após o apito final contra o América-MG, havia recebido o terceiro cartão amarelo com bola rolando. Com isso, o vencedor na disputa interna por uma vaga na primeira faixa do meio-campo tende a ter duas oportunidades como titular com treinador.