Com Gabriel suspenso, Cantillo e Xavier são opções do Corinthians para o Dérbi

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

De olho do clássico contra o Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, o Corinthians terá uma alteração certa em relação ao último jogo, quando empatou em 1 a 1 contra o América-MG, em Itaquera. Com a suspensão de Gabriel, expulso contra o Coelho, Cantillo e Xavier saem na frente por uma vaga no time titular do Timão no Dérbi.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!Desde que chegou ao clube do Parque São Jorge, o técnico Sylvinho tem mantido o esquema 4-1-4-1, ainda que com postura diferentes entre as fases.

No início, quando não tinha muitas opções de qualidade na armação, o primeiro homem do meio campo era justamente Cantillo, já que o treinador apostava nas bolas longas do colombiano. Com a chegada de Giuliano e Renato Augusto, Gabriel, que vinha jogando na frente do primeiro volante, para dar qualificar a marcação central, foi recuado para o ser o primeiro atleta do meio.

Portanto, para o clássico deste fim de semana, o treinador corintiano precisará ter uma noção da proposta que quer para a partida. Caso queira manter uma ideia de um volante marcador, a tendência será a entrada de Xavier naquela faixa de campo. No entanto, caso Sylvinho queira apostar em um atleta com mais presença como titular na temporada, até mesmo com o próprio técnico, a entrada de Cantillo ganha força.

O camisa 24 foi titular em todas as partidas do Timão entre a oitava e a 14ª rodada do Brasileirão. Por conta de um problema na coxa direita, ficou fora do duelo contra o Santos, pela 15ª partida da competição nacional, onde começou a sequência corintiana sem derrotas, que já dura sete jogos. Quando retornou, no compromisso seguinte, contra o Ceará, já foi para o banco de reservas, onde permaneceu desde então, e nem entrou durante os jogos contra o Vozão, Athletico-PR, Grêmio, Juventude, Atlético-GO e América-MG.

Nesta temporada, Cantillo tem 24 jogos disputados, sendo 18 como titular. Sob o comando de Sylvinho, foram 15 partidas, 13 como titular.

Já Xavier jogou bem menos, 15 vezes, cinco delas começando em campo. Como atual técnico, foi apenas um jogo na titularidade, o empate em 1 a 1 contra o Fluminense, fora de casa, pela sétima rodada do Brasileirão, no dia 27 de junho. Portanto, há cerca de três meses que o camisa 39 não inicia um compromisso pelo Timão.

Dificilmente outro atleta pode ser alternativa para o lugar de Gabriel, contra o Palmeiras. Já que Roni está em recuperação de uma lesão no joelho com retorno previsto em cerca de um mês. Du Queiroz também é volante, tem sido relacionado, mas a preferência da comissão técnica tem sido utilizar o jovem da base como uma opção à Fagner, na lateral-direta. Mandaca é outra alternativa remota, já que teve pouquíssimas chances entre os relacionados com Sylvinho.