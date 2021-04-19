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Com Gabriel Menino e Veiga de volta, Palmeiras faz último treino no Brasil antes da Libertadores

Veron, Breno Lopes e Lucas Lima ainda estão em fase inicial de suas recuperações e serão desfalques no primeiro jogo da competição continental
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Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou nesta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, para dar início à preparação ao duelo de estreia da Libertadores 2021. Gabriel Menino e Raphael Veiga foram as novidades do último treino em São Paulo antes da viagem a Lima, que ocorre na tarde de hoje.>> Semana de Libertadores! Veja quando jogam os times brasileiros e onde assistir
O camisa 23 treinou sem restrições com o resto do grupo após ter sido poupado nas últimas duas partidas do Verdão devido a dores no adutor da coxa. Enquanto isso, a Cria da Academia, que teve desconfortos musculares após o duelo diante do Defensa y Justicia na última quarta-feira (14), deu continuidade ao processo de recuperação com trabalho especializado em campo. Os atletas que jogaram ao menos 45 minutos em Ribeirão Preto contra o Botafogo-SP na noite de ontem (18) realizaram atividades regenerativas.
O treino teve foco em atividades técnicas e táticas, trabalhando a parte defensiva e a ofensiva. Uma parte do grupo aprimorou posicionamento e marcação, enquanto os demais trabalharam saída de bola, transições e profundidade, com quebras de linha.Lucas Lima, ainda cumprindo cronograma próprio em razão de lesão na coxa direita, realizou movimentações na parte interna do Centro de Excelência e também no gramado, mas de forma leve. Já Breno Lopes e Gabriel Veron, lesionados no joelho direito e na coxa esquerda respectivamente, permaneceram sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance e não foram a campo.
O Alviverde ainda treina em Lima, amanhã (20), às 16h (horário local), no Centro de Treinamento da Seleção Peruana. Campeão da última edição, o Palmeiras busca estrear com vitória na Liberta contra o Universitário-PER, na quarta-feira (21), às 21h (horário de Brasília), para largar à frente no grupo A.

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