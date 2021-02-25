Com Gabriel Menino e jogadores poupados no Brasileirão, Palmeiras treina para final da Copa do Brasil

Crédito: Divulgação/Ag. Palmeiras

O Palmeiras, ainda antes de entrar em campo pela última vez nesta edição do Campeonato Brasileiro, iniciou, nesta quinta-feira (25), a preparação para a final da Copa do Brasil. A comissão técnica recebeu uma boa notícia: a volta de Gabriel Menino, que se recuperou de uma entorse no tornozelo e treinou sem restrições pela primeira vez desde quinta-feira passada (18).>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras negocia com atacante do River, Botafogo responde São Paulo sobre proposta por Kanu… O Dia do Mercado

O treinamento foi coordenado pelos auxiliares João Martins e Vítor Castanheira, que não viajaram para Belo Horizonte com o elenco. Estiveram presentes todos os atletas que foram poupados pelo Verdão no Brasileirão, incluindo Gabriel Menino e alguns jogadores do Sub-20.A comissão técnica propôs uma atividade que foi dividida em duas partes. A primeira consistiu em um treino em campo reduzido, enfatizando marcação, quebra de linhas, raciocínio, etc. Na segunda, focando em transições, balanços finalizações, entre outros, os jogadores foram divididos em dois grupos, que realizaram um treino tático.