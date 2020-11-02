Com Gabigol na transição, Flamengo se reapresenta por vaga na Copa do Brasil; Braz convoca coletiva

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Após a goleada sofrida no Maracanã, para o São Paulo e pela 19ª rodada do Brasileiro, o Flamengo se reapresentou já de olho na partida desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os titulares que iniciaram a partida do último domingo, como de praxe, realizaram apenas um treino regenerativo no Ninho do Urubu. O Rubro-Negro terá a volta de Thiago Maia e Willian Arão (suspensos no jogo do fim de semana) e a vantagem do empate para o jogo deste meio de semana, a ser realizado no Maracanã. Ou seja, uma viagem a menos em meio a uma dura sequência de partidas, cuja última encerrou uma série invicta de 12 jogos sem saber o que era derrota.

GABIGOL SEGUE NA TRANSIÇÃO

Para recuperar-se da goleada recente, Domènec Torrent ainda não sabe se poderá com Gabriel Barbosa, fora há dez jogos por conta de uma lesão no tornozelo, mas que está em fase de transição, prosseguida hoje, inclusive, e mais perto de retornar. Pedro Rocha também está em transição.

Além deles, Diego, Arrascaeta e Rodrigo Caio seguem sem previsão para estar à disposição do catalão, porém estão mais distantes de uma volta à equipe.

- Temos informação de que o Rodrigo estava para jogar e se machucou de novo no treino. O Arrascaeta quando voltou da seleção era problema muscular e agora de joelho. Estão próximos a voltar, mas não sei com certeza - afirmou Dome, logo após o jogo do último domingo.O técnico do Flamengo vive uma ligeira expectativa de contar com Gabigol nesta quarta (saiba mais sobre os lesionados aqui).

BRAZ CONVOCA COLETIVA

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, convocou uma entrevista coletiva logo após a acachapante derrota sofrida em Quito, para o Independiente Del Valle, por 5 a 0, na Libertadores. E o time de Torrent não perdia desde então. Agora, curiosamente depois de outra goleada desfavorável, o dirigente avisou que falará à imprensa - de forma virtual - novamente.