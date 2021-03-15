Com Gabigol e sem Arrascaeta, elenco do Flamengo se reapresenta no CT e treinará em dois períodos

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

De olho na temporada 2021, o elenco do Flamengo voltou aos trabalhos no Ninho do Urubu. Após 17 dias de férias, os principais jogadores do clube se reapresentaram no CT, às 9h desta segunda-feira, para iniciar a preparação para a temporada.

+ Flamengo define prioridades e vai ao mercado por reforços; veja lista com 20 opçõesProtagonista de uma polêmica na madrugada de domingo, Gabigol chegou normalmente ao Ninho. No último dia de férias, o atacante foi flagrado em um aglomeração no cassino clandestino, em São Paulo, e chegou a ser detido pela polícia. A princípio, a diretoria do clube não vai multar o atleta, pois entende que ele estava de férias e o assunto faz parte da vida pessoal.

+ Detido em cassino ilegal, Gabigol, do Flamengo, diz que saiu para jantar com amigos e pede desculpas: 'Errei'O primeiro dia do elenco principal será de trabalho intenso e com direito a treinos em dois períodos, às 9h e às 15h. Os jogadores também passarão por avaliações físicas e clínicas, além de realizar testes de Covid-19.

Quem não esteve presente foi o meia Arrascaeta. De férias com a família no Uruguai, o atleta conseguiu uma liberação do Flamengo para se reapresentar somente na terça-feira. O uruguaio teria que voltar na sexta por causa da escassez de voos decorrente da pandemia, mas recebeu a autorização para passar o fim de semana com os familiares.