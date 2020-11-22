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Com Gabigol e Filipe Luís de volta, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Racing, na Argentina

Atacante e lateral-esquerdo se recuperam de lesões na coxa e ficam à disposição de Ceni...

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 15:17

LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 15:17
Crédito: Paula Reis / Flamengo
Jogo a jogo a lista de desfalques do Flamengo diminui e os jogadores voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni. Os nomes da vez são Filipe Luís e Gabigol, que se recuperaram de dores na coxa. Com a presença do lateral e do atacante, o Rubro-Negro divulgou, neste domingo, a lista de relacionados para a viagem a Buenos Aires, onde será realizada a partida contra o Racing, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.
+ Confira o chaveamento da LibertadoresPor outro lado, Rogério Ceni seguirá sem contar com três atletas importantes: Rodrigo Caio, Pedro e Thiago Maia. Enquanto o zagueiro e o atacante estão sendo preparados para o jogo de volta, na semana seguinte, o meia precisará passar por cirurgia após lesão ligamentar no joelho e só voltará aos gramados em 2021.CONFIRA OS RELACIONADOS
Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e César
Laterais: Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Renê e Ramon
Zagueiros: Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thuler e Natan
Meio-campistas: Arão, Gerson, João Gomes, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro
Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho, Michael, Pedro Rocha, Lázaro e LincolnO Flamengo embarca na tarde deste domingo para Buenos Aires. A equipe enfrenta o Racing na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Cillindro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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