Com Gabigol e Filipe Luís de volta, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Racing, na Argentina

Crédito: Paula Reis / Flamengo

Jogo a jogo a lista de desfalques do Flamengo diminui e os jogadores voltam a ficar à disposição de Rogério Ceni. Os nomes da vez são Filipe Luís e Gabigol, que se recuperaram de dores na coxa. Com a presença do lateral e do atacante, o Rubro-Negro divulgou, neste domingo, a lista de relacionados para a viagem a Buenos Aires, onde será realizada a partida contra o Racing, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.

+ Confira o chaveamento da LibertadoresPor outro lado, Rogério Ceni seguirá sem contar com três atletas importantes: Rodrigo Caio, Pedro e Thiago Maia. Enquanto o zagueiro e o atacante estão sendo preparados para o jogo de volta, na semana seguinte, o meia precisará passar por cirurgia após lesão ligamentar no joelho e só voltará aos gramados em 2021.CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e César

Laterais: Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Renê e Ramon

Zagueiros: Gustavo Henrique, Léo Pereira, Thuler e Natan

Meio-campistas: Arão, Gerson, João Gomes, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro