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futebol

Com futuro incerto, Veríssimo viaja e é opção do Santos contra o Grêmio

Zagueiro do Alvinegro treinou normalmente nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, e viajou a Porto Alegre. A tendência, porém, é que o camisa 28 não seja titular...

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 14:30
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Lucas Veríssimo viajou a Porto Alegre e é opção do Santos contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena gremista, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Porém, começar como titular é pouco provável.
O camisa 28 está frustrado com o novo 'não' dado pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo pela proposta do Benfica, de Portugal. O sonho de Veríssimo é atuar no futebol português pela possibilidade maior em ser convocado à Seleção Brasileira.
A tendência é que Laércio seja a dupla de Luan Peres na defesa. Os laterais Pará e Felipe Jonatan completam a defesa santista. Na atividade desta terça, o técnico Cuca preferiu comandar um rachão. Veríssimo participou.
Um possível Santos é: John; Pará, Luan Peres, Laércio e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Marinho e Kaio Jorge.

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