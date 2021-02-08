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Com futuro incerto, Rodrigão volta a treinar no Santos

Atacante estava emprestado ao Avaí e tem contrato até maio de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 16:15

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 16:15

Crédito: Ivan Storti
Depois de uma temporada de muitas lesões, o atacante Rodrigão está de volta ao Santos nesse início de 2021. O centroavante já se apresentou no CT Rei Pelé e começou sua preparação para mais uma temporada. Ele está treinando separado do elenco principal do Peixe.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroO ano de 2020 foi de poucas partidas para o atacante. Foram apenas 15 jogos, entre Ceará e Avaí, com um gol marcado, ainda pela equipe nordestina. Ele aguarda a definição do treinador do Peixe para saber se será aproveitado no Campeonato Paulista, que começa já no final de fevereiro.Rodrigão se destacou em 2019, emprestado ao Coritiba. Com a camisa do clube paranaense, o centroavante disputou o campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série B. No ano, o jogador marcou 21 gols em 42 jogos e foi peça importante no acesso do Coritiba para a Série A. O atacante também foi artilheiro do campeonato paranaense com 7 gols.
Contratado pelo Santos após se destacar pelo Campinense, Rodrigão nunca se firmou na Vila Belmiro e conviveu com cobranças sobre o comportamento e o peso. O contrato de Rodrigão com o Santos termina em maio de 2022.

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