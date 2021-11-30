Com futuro incerto no Santos, Danilo Boza atrai interesse de clube do exterior

Titular da equipe do técnico Fábio Carille, Danilo Boza ainda não sabe onde jogará na temporada 2022. Com contrato vencendo até o final de dezembro, o Santos tem direito a exercer a opção de compra por mais quatro anos. O zagueiro pertence ao Mirassol, que ainda não foi procurado pelo Peixe para uma renovação.Danilo Boza tem 23 anos e chegou ao clube da Baixada Santista em junho deste ano por empréstimo junto ao time do interior paulista. Pelo Santos, foram 20 jogos, mais da metade como titular. O empresário do jogador, João Paulo Tardim, em contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, confirmou que há clubes interessados em contar com o jogador.