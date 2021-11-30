Com futuro incerto no Santos, Danilo Boza atrai interesse de clube do exterior

Titular da equipe do técnico Fábio Carille, Danilo Boza ainda não sabe onde jogará na temporada 2022. Com contrato vencendo até o final de dezembro, o Santos tem direito a exercer a opção de compra por mais quatro anos. O zagueiro pertence ao Mirassol, que ainda não foi procurado pelo Peixe para uma renovação.Danilo Boza tem 23 anos e chegou ao clube da Baixada Santista em junho deste ano por empréstimo junto ao time do interior paulista. Pelo Santos, foram 20 jogos, mais da metade como titular. O empresário do jogador, João Paulo Tardim, em contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, confirmou que há clubes interessados em contar com o jogador.
- Todos que perguntam se ele seguirá, temos respondido da mesma maneira. Temos que aguardar pelo Santos. E o desejo dele é permanecer. Só iniciaremos qualquer tratativa após essa definição. Ele vem jogando. Existem clubes monitorando para saber a sequência. São clubes de Série A e do exterior - disse o agente.O Santos aguarda o término do Campeonato Brasileiro para decidir o futuro do atleta. Em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o presidente Andres Rueda falou sobre a negociação.
- Não acabou o campeonato. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, vai ser feita uma avaliação. Temos o Dracena. Nós, com a comissão técnica, vamos decidir o planejamento para 2022. Vamos ter calma - disse Rueda.