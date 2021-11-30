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futebol

Com futuro incerto no Santos, Danilo Boza atrai interesse de clube do exterior

Zagueiro está emprestado pelo Mirassol ao Peixe apenas até o final do ano...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 12:30

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 12:30

Titular da equipe do técnico Fábio Carille, Danilo Boza ainda não sabe onde jogará na temporada 2022. Com contrato vencendo até o final de dezembro, o Santos tem direito a exercer a opção de compra por mais quatro anos. O zagueiro pertence ao Mirassol, que ainda não foi procurado pelo Peixe para uma renovação.Danilo Boza tem 23 anos e chegou ao clube da Baixada Santista em junho deste ano por empréstimo junto ao time do interior paulista. Pelo Santos, foram 20 jogos, mais da metade como titular. O empresário do jogador, João Paulo Tardim, em contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, confirmou que há clubes interessados em contar com o jogador.
- Todos que perguntam se ele seguirá, temos respondido da mesma maneira. Temos que aguardar pelo Santos. E o desejo dele é permanecer. Só iniciaremos qualquer tratativa após essa definição. Ele vem jogando. Existem clubes monitorando para saber a sequência. São clubes de Série A e do exterior - disse o agente.O Santos aguarda o término do Campeonato Brasileiro para decidir o futuro do atleta. Em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o presidente Andres Rueda falou sobre a negociação.
- Não acabou o campeonato. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, vai ser feita uma avaliação. Temos o Dracena. Nós, com a comissão técnica, vamos decidir o planejamento para 2022. Vamos ter calma - disse Rueda.
Crédito: DaniloBozatemcontratocomoSantosapenasatéofinaldedezembro(Foto:IvanStorti/SantosFC

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