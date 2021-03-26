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Com Fred e Nenê, Fluminense divulga lista de relacionados para a partida contra o Volta Redonda

O Tricolor das Laranjeiras enfrenta o vice-líder Volta Redonda em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 10:41
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Volta Redonda, nesta sexta-feira, em Bacaxá, às 16h. O duelo, que é válido pela sexta rodada da Taça Guanabara, contará com os retornos de alguns titulares ao Tricolor. Dentre eles estão: Fred, Egídio, Nenê e Luiz Henrique.
> Com apenas uma derrota em Bacaxá, Fluminense tenta manter sequência invicta de Roger no CariocaNesse sentido, o único jogador titular que ainda segue de fora é o zagueiro Luccas Claro. Além dele, o zagueiro Matheus Ferraz, por dores no joelho, também está fora do confronto.
> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores

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