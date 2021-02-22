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Com fortes dores no pé esquerdo, Martinelli se torna dúvida do Fluminense para duelo com Fortaleza

Camisa 38, que saiu do campo da Vila Belmiro de maca no empate em 1 a 1 com o Santos neste domingo, será reavaliado nesta segunda-feira no Tricolor das Laranjeiras...
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Publicado em 

21 fev 2021 às 23:31

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 23:31

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense tem mais um problema no último jogo do Campeonato Brasileiro. Após uma dividida forte, o meio-campista Martinelli saiu de campo chorando no decorrer do empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, e sua presença se tornou incerta contra o Fortaleza.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO De acordo com a repórter Fabíola Andrade, do canal Premiere, o jogador de 19 anos virou seu pé esquerdo depois da disputa de bola com o santista Vinicius Baleiro, aos 7 minutos da etapa final. Com fortes dores, o tricolor saiu de maca e, no banco de reservas, ficou chorando enquanto recebia tratamento com bolsa de gelo no local.
Com uma entorse no pé esquerdo, Martinelli será reavaliado nesta segunda-feira.
O técnico Marcão falou sobre a jogada durante a entrevista coletiva.
- No lance do Martinelli eu estava do lado do bandeira. Falei para ele que tinha sido falta, ele foi puxado, tocado no tornozelo. Ele (o assistente) fingiu que não foi nada - afirmou.
O Fluminense foi a 61 pontos e volta a campo nesta quinta-feira, contra o Fortaleza, no Maracanã, às 21h30.

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