Com força máxima, Flamengo está definido para jogo decisivo na Libertadores; veja escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está escalado para enfrentar o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com todos os titulares à disposição, Renato Gaúcho montou o time com força máxima e promoveu os retornos de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, ambos recuperados de problemas físicos.

+ Clique aqui e acompanhe o Tempo Real da partida do FlamengoA única dúvida era sobre o companheiro de defesa de Rodrigo Caio, e o escolhido foi Gustavo Henrique. Titular nos últimos três jogos, Léo Pereira fica como opção no banco de reservas.

Assim, o Flamengo entrará em campo no Mané Garrincha com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.