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Com força máxima, Flamengo está definido para jogo decisivo na Libertadores; veja escalação

Renato Gaúcho promove retornos de Rodrigo Caio e Bruno Henrique ao time titular para encarar o Defensa y Justicia, no Mané Garrincha...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 20:13

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 20:13
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para enfrentar o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com todos os titulares à disposição, Renato Gaúcho montou o time com força máxima e promoveu os retornos de Rodrigo Caio e Bruno Henrique, ambos recuperados de problemas físicos.
+ Clique aqui e acompanhe o Tempo Real da partida do FlamengoA única dúvida era sobre o companheiro de defesa de Rodrigo Caio, e o escolhido foi Gustavo Henrique. Titular nos últimos três jogos, Léo Pereira fica como opção no banco de reservas.
Assim, o Flamengo entrará em campo no Mané Garrincha com: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Buenos Aires, o Rubro-Negro pode empatar que avança às quartas de final para pegar o vencedor de Internacional x Olimpia.

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