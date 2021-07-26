Com 'fome de vitória', Renato resgata virtude do elenco para manter 100% de aproveitamento no Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Mais do que os três pontos e a quebra do jejum de quatro anos, a goleada de 5 a 1 sobre o São Paulo foi importante para o Flamengo recuperar uma virtude que andava escondida: a força mental. Após sair atrás do placar, a equipe não se deixou abater e mostrou poder de reação para buscar a virada e vencer a quarta partida consecutiva sob comando de Renato Gaúcho.

+ ATUAÇÕES: Bruno Henrique faz barba, cabelo e bigode e recebe a maior nota do FlamengoAspecto fundamental do futebol e característica do grupo do Flamengo desde a época de Jorge Jesus, a capacidade de concentração vista neste domingo contrastou com atuações recentes da equipe. Um exemplo é a derrota para o Atlético-MG, ainda sob o comando de Rogério Ceni, em que o Rubro-Negro se fragilizou após o primeiro gol sofrido e levou o segundo em seguida.

O 5 a 1 sobre o São Paulo foi, inclusive, apenas a terceira vitória de virada do Flamengo na temporada atual. Antes, o time havia conseguido reverter um placar desfavorável e sair com os três pontos contra o Vélez Sarsfield (3 a 2), na Libertadores, e a Chapecoense (2 a 1), no Brasileirão.

Além do poder de reação, a goleada sobre o Tricolor Paulista mostrou a busca constante do Flamengo pelos gols, mesmo com o resultado já garantido. E essa postura pode ter relação com a chegada de Renato Gaúcho. Em coletiva após a partida, o treinador ressaltou a importância do saldo de gols e revelou conversas com o elenco sobre o assunto.

- Não gosto de perder nem par ou ímpar e isso coloco quase que diariamente para meus jogadores. A maior forma de você respeitar o adversário é fazendo gols sem menosprezar. O saldo de gols lá na frente é importante, independente da competição, então é fazer gols. E isso não é menosprezar o adversário. Não pode deixar é de querer dar um drible a mais para provocar o adversário e isso eu não vou deixar, tenho consciência - disse Renato, antes de completar:

- Quero que busquem sempre a vitória, independente de quem é o adversário. E tendo a chance, tem que fazer gol, tem que matar o jogo sempre. É uma coisa que eu tenho na cabeça e passo pra eles desde o tempo de jogador. É um pensamento de pessoa que é vencedora na vida. Eles têm feito direito isso e pode ver que sempre buscamos gols e vitória, mas sempre respeitando o adversário.

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