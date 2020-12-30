Com 'folga' na tabela, Corinthians quer manter concentração para não perder o embalo no Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com três vitórias consecutivas e seis jogos de invencibilidade, o Corinthians passa por sua melhor fase nesta edição do Campeonato Brasileiro, mas justamente neste momento é que o time vai ficar um bom tempo sem entrar em campo e é aí que aparece um novo desafio para elenco e comissão técnica: não perder o embalo e manter a concentração para pegar o Fluminense.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Esse espaço na agenda alvinegra se dá pelo adiamento do Dérbi com o Palmeiras, que aconteceria no dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada, e foi remarcado por conta da disputa da semifinal da Copa Libertadores, em que o rival enfrentará o River Plate, no dia 5, na Argentina. A nova data do clássico é dia 18 de janeiro, uma segunda-feira, no Allianz Parque, às 19h.

Assim, até entrar em campo novamente, em 13 de janeiro, serão cerca de duas semanas de espera, que serão divididas, entre descanso, recuperação, folga e treinamentos. E no meio disso tudo será preciso também trabalhar a concentração, para não perder o que foi construído nos últimos duelos, tanto dentro quanto fora de campo, mas se depender do elenco, isso não vai ocorrer.Em entrevista coletiva na última terça-feira, Gabriel falou sobre essa "folga" do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro e sobre os cuidados que o elenco deve tomar para não permitir que o embalo vá embora, sem deixar de curtir o descanso de fim de ano com os familiares. O importante é saber que 2020 pode ter terminado, mas a temporada continua e está em fase decisiva.

- A gente não pode confundir a virada de ano como se tudo fosse começar do zero, porque não vai começar do zero. Nos anos anteriores, virou o ano, começa tudo do zero, vamos embora e segue o trabalho numa pré-temporada. Agora os pontos estão lá, a competição está rolando, está numa fase importante e a equipe está bem consciente disso. Acho que é manter a concentração, poder se cuidar, lógico aproveitar com a família, com as pessoas que a gente gosta nesse momento, que teoricamente nós teremos uns dias ali para baixar essa adrenalina de jogo, de treino, poder refrescar a mente, mas assim que voltar, já voltar concentrado - declarou o volante.

Para Gabriel, outra ferramenta a ser usada é colocar o Fluminense na cabeça desde já, principalmente por se tratar de um adversário direto na tabela do campeonato. Com 40 pontos, os cariocas estão na sétima posição, enquanto o Timão tem um ponto a menos, na nona colocação. Ambos brigam por uma vaga na Copa Libertadores e uma vitória no confronto pode ser decisiva.

- Já estou pensando hoje (terça-feira) no Fluminense, porque é o próximo confronto nosso, é um confronto direto, disputa de posição na tabela. Então nós sabemos a importância que tem o jogo, eu sou assim, não vou desligar em momento algum da competição, da minha concentração e tenho certeza que todos estão nesse pensamento. Acho que o ponto chave é a nossa concentração e maneira como vamos nos cuidar nesse período sem jogos para poder fazer uma grande preparação para mais uma decisão nossa.