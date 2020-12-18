Com foco na Copa do Brasil, Rony será poupado por Palmeiras de duelo contra o Internacional

Neste sábado (19), Rony não voltará ao palco especial que marcou a sua curta trajetória no futebol. Foi no Beira-Rio, diante do Internacional, que o atacante marcou o gol mais importante de sua carreira até aqui, pela final da Copa do Brasil de 2019.
Ainda com dores na coxa, o camisa 11 não participou dos últimos dois treinos do Verdão e será preservado para estar 100% no duelo da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (23), diante do América-MG, no Allianz Parque.
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No primeiro turno, ainda no comando de Luxemburgo, o atleta entrou durante a segunda etapa diante do Internacional, no Allianz Parque, e foi importante na construção da jogada do gol de empate de Luiz Adriano, nos instantes finais da partida.
Com 37 jogos, Rony já tem oito gols com a camisa do Palmeiras e, aos poucos, vai devolvendo o forte investimento que o clube fez em seu futebol. O atacante marcou cinco gols nos últimos cinco jogos em que atuou como titular de Abel Ferreira.