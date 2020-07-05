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Com foco em finalizações na volta aos treinos, confira o retrospecto do Santos no quesito em 2020

Peixe tem o pior atque entre os grandes de São Paulo, tanto no Paulistão, quanto na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 09:00

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 09:00

Os dois primeiros dias de treinamentos com bola no Santos desde o retorno pós-paralisação, por conta da pandemia do novo coronavírus, tiveram foco em trabalhos de finalização.
Em 12 jogos atá o início da quarentena, o Peixe marcou 13 gols (10 no Campeonato Paulista e três na Copa Libertadores), média de 1,08 por jogo. No Estadual, o clube, que é líder do Grupo A e oitavo colocado na classificação geral, tem apenas o nono melhor ataque da competição, sendo superado inclusive pela Ponte Preta, lanterna na classificação geral. Esses números podem explicar a importância dada pela comissão técnica ao quesito nesta retomada.

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