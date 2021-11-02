Com finais continentais no horizonte, Athletico e Flamengo fazem 'tira-teima' em quarto duelo em 30 dias

Pela quarta vez em 30 dias, Athletico e Flamengo estarão de lados opostos do gramado nesta terça-feira. Adversários "íntimos", os rubro-negros fazem uma espécie de tira-teima, na Arena da Baixada às 16h, em partida atrasada válida pela quarta rodada do Brasileirão. Com as finais continentais no horizonte, os times de Alberto Valentim e Renato Gaúcho tem objetivos distintas no torneio.Foram três jogos entre as equipes em outubro. O Flamengo levou a melhor no dia 3, vencendo por 3 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Athletico levou a melhor: após o empate em 2 a 2, na Arena da Baixada no dia 20, o Furacão venceu por 3 a 0, no Rio, e garantiu-se na final. A partida desta terça, portanto, é a chance dos comandados de Valentim confirmarem a vantagem sobre o rival, enquanto o time de Renato Gaúcho quer "dar o troco".Além dos confrontos recentes, outro fator mobiliza as equipes: as decisões da Sul-Americana e da Libertadores, respectivamente. O Athletico enfrentará o Red Bul Bragantino, no dia 20, enquanto o Flamengo vai encarar o Palmeiras, no dia 27. As duas finais serão no Estádio Centenario, em Montevidéu (URU). Até lá, os treinadores buscam manter os times saudáveis e em ritmo de jogo.