Com Filipe Luís poupado, Flamengo está definido para encarar o Coritiba; veja a escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo está escalado para encarar o Coritiba, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com vantagem no placar e em meio à maratona de jogos, o técnico Rogério Ceni decidiu poupar um titular do confronto: o lateral-esquerdo Filipe Luís, que iniciará a partida no banco de reservas.

+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoRenê foi o escolhido para substituir o companheiro. Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Renê; Diego, Gerson, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Muniz.

Vale lembrar que Rogério Ceni ainda cumpre quarentena após testar positivo para a Covid-19, e o Fla será comandado novamente por Mauricio Souza. Por ter vencido no Couto Pereira por 1 a 0, a equipe pode até empatar para avançar às oitavas de final. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para disputa de pênaltis.

+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!