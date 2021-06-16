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futebol

Com Filipe Luís poupado, Flamengo está definido para encarar o Coritiba; veja a escalação

Lateral-esquerdo fica como opção no banco de reservas e dá lugar no time titular a Renê...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 20:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 20:24
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está escalado para encarar o Coritiba, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com vantagem no placar e em meio à maratona de jogos, o técnico Rogério Ceni decidiu poupar um titular do confronto: o lateral-esquerdo Filipe Luís, que iniciará a partida no banco de reservas.
+ Thuler de saída: saiba onde estão jogadores que ainda pertencem ao FlamengoRenê foi o escolhido para substituir o companheiro. Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Renê; Diego, Gerson, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Muniz.
Vale lembrar que Rogério Ceni ainda cumpre quarentena após testar positivo para a Covid-19, e o Fla será comandado novamente por Mauricio Souza. Por ter vencido no Couto Pereira por 1 a 0, a equipe pode até empatar para avançar às oitavas de final. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para disputa de pênaltis.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A partida será disputada no Maracanã e está marcada para começar às 21h30 (de Brasília). O LANCE! acompanha tudo sobre o confronto entre Flamengo e Coritiba em Tempo Real (clique aqui).

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