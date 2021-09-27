Com Filipe Luís e Arrascaeta, Flamengo embarca para o Equador

A delegação do Flamengo embarcou rumo a Guayaquil, no Equador, na manhã desta segunda-feira. O Rubro-Negro vai com força máxima para o jogo contra o Barcelona (EQU), que vale lugar na decisão da Libertadores, com os retornos de Filipe Luís e Arrascaeta, entre outros. A partida é na quarta-feira, às 21h30. Na ida, há uma semana no Maracanã, o time de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0.+ Confira as chaves e datas das semifinais da Copa Libertadores!O único desfalque para o Flamengo é Léo Pereira, uma vez que o zagueiro foi expulso no primeiro jogo da semifinal, já nos acréscimos da etapa final. Ainda nesta segunda, o grupo faz uma atividade no hotel, em Guayaquil, e, na terça-feira, finaliza a preparação em treino no George Capwell, estádio do Emelec.