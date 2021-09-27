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Com Filipe Luís e Arrascaeta, Flamengo embarca para o Equador

Na quarta, em Guayaquil, equipe enfrenta o Barcelona pela semifinal da Libertadores...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 09:19

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 09:19
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A delegação do Flamengo embarcou rumo a Guayaquil, no Equador, na manhã desta segunda-feira. O Rubro-Negro vai com força máxima para o jogo contra o Barcelona (EQU), que vale lugar na decisão da Libertadores, com os retornos de Filipe Luís e Arrascaeta, entre outros. A partida é na quarta-feira, às 21h30. Na ida, há uma semana no Maracanã, o time de Renato Gaúcho venceu por 2 a 0.+ Confira as chaves e datas das semifinais da Copa Libertadores!O único desfalque para o Flamengo é Léo Pereira, uma vez que o zagueiro foi expulso no primeiro jogo da semifinal, já nos acréscimos da etapa final. Ainda nesta segunda, o grupo faz uma atividade no hotel, em Guayaquil, e, na terça-feira, finaliza a preparação em treino no George Capwell, estádio do Emelec.
Com os "reforços", Renato não tem dúvidas para montar a equipe. O Flamengo deve ir a campo com Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

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