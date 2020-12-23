Com filho do Rei como embaixador, Santos cria Representações Internacionais

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Em busca de reforçar a marca Santos Futebol Clube pelo mundo, o Peixe anunciou a criação das representações internacionais, projeto que envolve a retomada da divulgação da marca santista além da América do Sul. Na América do Norte, o representante escolhido foi Joshua Arantes, filho caçula do Rei Pelé.

O garoto até chegou atuar na base santista, mas desistiu da carreira no campo para se dedicar ao curso de preparação física concluído nos Estados Unidos, onde reside atualmente. Em 2019, Joshua ficou um mês no CT Rei Pelé, em um estádio no Departamento de Fisiologia das categorias de formação do Peixe.

Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosAlém de estar em solo estadunidense, o Alvinegro terá representações em Angola, Austrália, China, Espanha, Moçambique e Portugal.

- O restabelecimento da marca Santos FC no mercado internacional será uma realidade, porque o Clube estará presente fisicamente em todos os continentes. Entendemos que o Santos FC, além de uma efetiva internacionalização de suas redes sociais, com textos traduzidos simultaneamente do português para o inglês e espanhol - disse o presidente do Santos, Orlando Rollo, sobre o tema.