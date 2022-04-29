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Com festa da torcida, shows, ídolos e até Zico, Vasco inaugura estátua de Roberto Dinamite em São Januário

Noite para celebrar a vida do maior jogador do Cruz-Maltino foi marcada pela presença de diversas personalidades do mundo do futebol...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 00:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 00:09
Dinamite entrou no gramado ovacionado por quase 3 mil torcedores e a emoção tomou conta da Colina Histórica, local onde o ex-camisa 10 é o maior artilheiro e marcou seu nome como um dos maiores atacantes do futebol brasileiro.
- Quero agradecer a torcida do Vasco em todo o Brasil, a diretoria, aos meus companheiros, adversários. O Vasco foi e continua sendo importante na minha vida. Estou feliz e emocionado - declarou Dinamite.
Para se ter ideia do tamanho de Roberto Dinamite, um dos seus maiores rivais em campo e seu amigo até hoje foi até São Januário prestigiar o evento. Maior ídolo do Flamengo, Zico contou que conhece Roberto desde muito novo e é sempre bom estar com ele.
- Começamos na base juntos e, depois de tantos anos, veio a rivalidade, mas sem inimizade. Fomos grandes profissionais defendendo nossos clubes e acabamos fazendo uma amizade grande, teve Seleção também, é sempre um prazer estar com ele - afirmou Zico.
Outro grande nome da história do Flamengo, Júnior foi só elogios a Roberto Dinamite. Ele revelou que as famílias dos dois são amigas e que a rivalidade dos tempos de jogador ficou para trás.
- Estou aqui pela generosidade do Roberto, nos tornamos amigos depois que paramos de jogar, nossas esposas e nossos filhos são amigos e isso me faz vir aqui com o maior prazer. A rivalidade ficou pra trás há muito tempo.
A festa para Roberto também contou com a presença de outras ilustres personalidades do mundo futebolístico como Tita, Acácio, Arturzinho, Bismark, Edu (irmão de Zico), Ernani, Jayme de Almeida, Joel Santana, Marcio Cazorla e Sorato.
O evento ainda teve os shows das celebridades vascaínas Fernanda Abreu, Paulinho da Viola e Teresa Cristina. Por fim, a escola de samba União Cruz-Maltina fechou o evento. A agremiação quer o acesso para a Série Prata do Carnaval do Rio de Janeiro.

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