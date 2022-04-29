Com festa da torcida, shows, ídolos e até Zico, Vasco inaugura estátua de Roberto Dinamite em São Januário

Dinamite entrou no gramado ovacionado por quase 3 mil torcedores e a emoção tomou conta da Colina Histórica, local onde o ex-camisa 10 é o maior artilheiro e marcou seu nome como um dos maiores atacantes do futebol brasileiro.

- Quero agradecer a torcida do Vasco em todo o Brasil, a diretoria, aos meus companheiros, adversários. O Vasco foi e continua sendo importante na minha vida. Estou feliz e emocionado - declarou Dinamite.

Para se ter ideia do tamanho de Roberto Dinamite, um dos seus maiores rivais em campo e seu amigo até hoje foi até São Januário prestigiar o evento. Maior ídolo do Flamengo, Zico contou que conhece Roberto desde muito novo e é sempre bom estar com ele.

- Começamos na base juntos e, depois de tantos anos, veio a rivalidade, mas sem inimizade. Fomos grandes profissionais defendendo nossos clubes e acabamos fazendo uma amizade grande, teve Seleção também, é sempre um prazer estar com ele - afirmou Zico.

Outro grande nome da história do Flamengo, Júnior foi só elogios a Roberto Dinamite. Ele revelou que as famílias dos dois são amigas e que a rivalidade dos tempos de jogador ficou para trás.

- Estou aqui pela generosidade do Roberto, nos tornamos amigos depois que paramos de jogar, nossas esposas e nossos filhos são amigos e isso me faz vir aqui com o maior prazer. A rivalidade ficou pra trás há muito tempo.

A festa para Roberto também contou com a presença de outras ilustres personalidades do mundo futebolístico como Tita, Acácio, Arturzinho, Bismark, Edu (irmão de Zico), Ernani, Jayme de Almeida, Joel Santana, Marcio Cazorla e Sorato.