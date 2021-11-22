Com festa da torcida, Fluminense faz o dever de casa e ganha força para buscar a vaga nesta reta final

A formação de uma equipe profissional deve ser estruturada em uma mescla entre atletas experientes e a chegada dos mais jovens. O Fluminense tem feito isso com eficácia nas últimas temporadas. E a vitória sobre o América-MG, neste domingo, ressaltou esse aspecto. A dupla Luiz Henrique e Fred decidiu e mostrou que o time está vivo na busca pela segunda participação seguida na Copa Libertadores.O Tricolor não precisou ser brilhante, mas foi certeiro nas chances que teve. Aproveitou os erros de um adversário que pouco incomodou e construiu o resultado com o apoio da torcida, no Maracanã. A festa foi bonita e promete ser ainda maior na quarta, quando terá o Internacional pela frente, às 21h30.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

Para quarta, o time precisa elevar o nível de atuação em mais um "jogo de seis pontos". Os erros apresentados no primeiro tempo remetem a transição ofensiva. Faltou agilidade nas infiltrações para ser mais efetivo na frente. O setor de criação careceu de criatividade e velocidade nos primeiros 45 minutos e ainda necessita progredir.

Por outro lado, o retorno de Samuel Xavier foi importante na lateral, com boa marcação no setor. O sistema defensivo fez um jogo seguro sem dar espaço ao adversário. Marcão acertou na distribuição das peças e elogiou a maneira como os jogadores corresponderam em campo. Nos uniformes, uma justa e bonita homenagem a personalidades negras da história do clube, com nomes como Escurinho, Waldo, Washington, Assis e Didi.

Faltava abrir o placar no primeiro tempo para voltar do intervalo com mais segurança. Mas as chances vieram de chutes de longa distância. O Fluminense entrou na área apenas com Caio Paulista no primeiro minuto de jogo. Um confronto direto, porém, pode ser decidido no detalhe, e o América pecou na linha de impedimento.

+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique tem grande desempenho e Fred volta a marcar em vitória do Fluminense

A estratégia foi mal executada, e os donos da casa tiveram a chance de abrir o placar com o jovem Luiz Henrique. Talentoso, o atacante voltou de lesão e desencantou ao balançar a rede. O fim do jejum foi importante para ganhar confiança e retornar do intervalo com mais espaço para jogar.

Dito e feito, os mineiros tiveram que se lançar ao ataque, mas ainda assim pouco assustaram a meta de Marcos Felipe. Com mais espaço, Marcão colocou Jhon Arias e Cazares em campo. O atacante teve duas chances, mas faltou calibrar o pé. O equatoriano mostrou visão de jogo e achou o colombiano na área. Eduardo Bauermann foi imprudente e derrubou o atacante na área.

+ Marcão elogia atuação do Fluminense e exalta apoio da torcida: 'Nos ajudou a fazer a diferença'

Em cima do lance, Héber Roberto Lopes assinalou a penalidade máxima. De volta após cumprir suspensão, Fred pegou a bola com a pressão de não marcar desde setembro. Diante dele, a segunda maior vítima de sua carreira. Com a frieza que lhe é característica, o ídolo tricolor ampliou o placar e marcou o seu 13° tento sobre o Coelho em sua história como atleta profissional. Com a camisa de Waldo, maior artilheiro do clube, o camisa 9 desencantou.

+ Resistência na elite, Marcão prega: 'Se alguém for racista, quem estiver em volta não pode mais tolerar isso'

No fim, Marcão ainda teve tempo de colocar Raúl Bobadilla, Nonato e Luccas Claro em campo. O América-MG não teve força para reverter a desvantagem, e o Fluminense colocou na tabela três pontos essenciais para a manutenção do grande sonho: disputar a Libertadores pelo segundo ano seguido. A má notícia fica por conta de André, que recebeu o terceiro amarelo e não joga na quarta.

+ Após voltar a marcar pelo Fluminense, Fred diz que Waldo serve de inspiração: 'Sabia que ia sair hoje'

Além dele, Luiz Henrique e Nino saíram com dores, e o zagueiro será reavaliado. O elenco do Colorado é mais robusto e tende a trazer mais perigo. É a hora de concluir mais um dever de casa para abrir vantagem sobre os adversários antes de enfrentar Atlético MG e Bahia longe de seus domínios. O ideal é chegar à última rodada contra a já rebaixada Chapecoense com a vaga encaminhada e não correr riscos.