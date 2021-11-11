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Com Felipe Melo e Jorge, Palmeiras inicia preparação para pegar o Flu

Jogadores foram preservados na goleada sobre o Atlético-GO por 4 a 0 e devem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o compromisso de domingo (14), no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2021 às 13:47

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 13:47

Crédito: Cesar Greco
Após a goleada por 4 a 0 sobre Atlético-GO, nesta quarta-feira (10), no Allianz Parque, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira (12), e já deu início na preparação para o compromisso diante do Fluminense, no próximo domingo (14), às 18h15 (de Brasília), no Maracanã. As principais novidades da atividade foram Felipe Melo e Jorge, que treinaram sem restrição e devem ficar à disposição para encarar o Tricolor carioca.Os atletas que foram titulares na última partida ficaram apenas na parte interna do centro de excelência para realização de um trabalho regenerativo. O restante do grupo foi a campo para um treinamento coletivo, que contou com a presença, também, de atletas da equipe sub-20.
Preservado contra o Dragão, Felipe Melo participou da atividade com bola e deu sequência ao cronograma individualizado de atividades preparado pelo Núcleo de Saúde e Performance. Jorge, que também participou do coletivo, está em fase final de transição física e deve retornar aos jogos já no próximo domingo, no Maracanã.As equipes dividas pela comissão técnica tiveram, de uma lado, Vinicius Silvestre, Gabriel Menino, Ruan Santos, Talisca e Jorge; Danilo Barbosa, Patrick de Paula e Diogo Crispim; Breno Lopes, Gabriel Veron e Deyverson. O outro time contou com Jailson, Mayke, Jhow, Renan e Daniel Alves; Felipe Melo, Matheus Fernandes e Caio Cunha; Willian, Wesley e Luiz Adriano.
O Alviverde seguirá a preparação para o jogo diante do Fluminense nesta sexta-feira (12), novamente pela manhã na Academia de Futebol. Com seis vitórias seguidas no Brasileirão, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileiro, dez pontos atrás do Atlético-MG.

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