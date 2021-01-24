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Com 'fantasma' superado, Flamengo busca terceira vitória seguida na Arena da Baixada; veja o retrospecto

Rubro-Negro pode confirmar mudança de fase no estádio que foi palco de diversas decepções. Bruno Henrique, herói das últimas vitórias, está fora da partida...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 08:00
Crédito: Marcelo Andrade/Ofotografico
"Jogo contra o Athletico-PR na Arena da Baixada." Por muitos anos, essa frase foi sinônimo de apreensão e dor de cabeça para a torcida do Flamengo. No entanto, a situação atual é diferente, e o clube carioca pode chegar à terceira vitória consecutiva sobre o rival fora de casa, neste domingo, às 16h (de Brasília). A partida é válida pela 32ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real no LANCE!.
+ Agora com Pepê, Flamengo chega a 24 marcadores de gol na temporada; veja o ranking da artilhariaInaugurada em 1999, a Arena da Baixada já foi palco de 22 duelos entre Athletico e Flamengo. Os 20 primeiros jogos, entre 1999 e 2019, foram marcados por um péssimo retrospecto do Rubro-Negro carioca. Foram 13 vitórias do clube paranaense, seis empates e apenas uma vitória do Fla.
Esse triunfo histórico, que quebrou o longo tabu, ocorreu em agosto de 2011, quando Ronaldinho Gaúcho marcou e garantiu o 1 a 0, válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana.
A situação mudou em outubro de 2019. Sob o comando de Jorge Jesus e em grande fase no Brasileirão, o Flamengo desbancou o Athletico por 2 a 0, em partida válida pelo segundo turno do Brasileirão. Bruno Henrique foi o autor dos dois gols da vitória - a primeira na Arena da Baixada em Campeonatos Brasileiros.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Rivais tropeçam, e Fla pode encostar no topo: veja a tabela do Brasileirão
Quem pensou que este triunfo seria isolado como o de 2011 se enganou. Na volta ao estádio, em outubro de 2020, o Flamengo voltou a vencer - e novamente com gol de Bruno Henrique: 1 a 0, válido pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil.
Para a partida deste domingo, o Rubro-Negro não poderá contar com o herói das últimas duas vitórias na Arena da Baixada. Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras e cumprirá suspensão automática. Vitinho é o principal candidato a substituir o camisa 27.RAIO X DO FLAMENGO NA ARENA DA BAIXADA:
- 22 jogos- 3 vitórias- 6 empates- 13 derrotas- 17 gols marcados- 38 gols sofridos- Última vitória: 1 a 0, em outubro de 2020- Última derrota: 3 a 0, em agosto de 2018

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