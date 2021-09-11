Com falha no final, Juventus sofre virada do Napoli, que assume a liderança do Italiano

Crédito: CARLO HERMANN / AFP

O Napoli conseguiu uma vitória muito importante neste sábado ao bater a Juventus por 2 a 1 em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano. A virada do Napoli saiu com gols de Politano e Koulibaly, enquanto a Juve marcou com Morata.Veja a tabela do Italiano

PRIMEIRO TEMPOA Juventus abriu o placar do confronto deste sábado já em seu início, começando com o pé direito. O atacante espanhol Álvaro Morata fez o primeiro gol da partida aos 10 minutos de jogo, indicando que os visitantes teriam um bom caminho pela frente.

Atrás do placar, o Napoli não se intimidou com o poderio ofensivo da Juventus, e decidiu atacar na primeira etapa. Foram dez finalizações para o time da casa no primeiro tempo, que não conseguiu marcar nos 45 minutos iniciais da partida.

SEGUNDO TEMPONo começo do segundo tempo, o Napoli conseguiu, finalmente, mostrar que o seu ataque na etapa inicial não foi sem motivos. Com doze minutos, a equipe da casa deixou tudo igual no placar com gol marcado pelo ponta-direito Matteo Politano.

A emoção da partida deste sábado ficou para os minutos finais. O Napoli atacou e jogou melhor que a Juventus, sendo recompensando no fim. Aos 40 minutos, Moise Kean e Rabiot falharam em cobrança de escanteio, com a bola sobrando para Koulibaly virar o jogo.