Com Fagner suspenso, Sylvinho comenta suas opções no Corinthians para substituir o lateral no clássico

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians

Fagner recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena, e virou desfalque certo do Corinthians para o clássico com o São Paulo, na próxima segunda, às 20h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após o confronto, em entrevista coletiva, o técnico Sylvinho foi questionado sobre as opções para substituir o titular da lateral direita, que hoje seriam Du Queiroz e João Pedro. O primeiro deles é um atleta da base do clube que subiu ao time profissional como volante neste ano, mas já foi escolhido pelo comandante em outras ocasiões para entrar no lugar de Fagner quando o mesmo não pôde atuar. Assim, desponta como favorito nesta disputa por vaga.

Já João Pedro, contratado por empréstimo junto ao Porto na última janela de transferências, é lateral de origem, mas ainda não foi sequer relacionado pelo treinador alvinegro para uma partida. Assim, se for escolhido como substituto, faria a sua estreia pela equipe corintiana justamente em um clássico, o que é considerado pouco provável que venha a acontecer.Sylvinho, entretanto, preferiu não indicar qualquer uma das opções como provável substituto contra o São Paulo e exibiu um discurso um pouco confuso ao analisar a condição dos dois atletas e as funções que podem desempenhar.

- O João é um atleta de alto nível, que veio ao clube, temos trabalhado para que ele entre em boa condição dentro do grupo e do nosso elenco. Improvisar o Du Queiroz, não. Ele tem base, já jogou dois jogos muito bem, jogos difíceis, contra Athletico e Grêmio, sabemos que a base dele foi feita ali e que pode também atuar no meio-campo, claro. Já tivemos um mundo de atletas que foram assim, que podem jogar nas duas funções - disse Sylvinho, que também citou outros jogadores oriundos da base alvinegra que têm sido utilizados no time profissional sob o seu comando.

- Roni está voltando a treinar, Vitinho, João Victor, GP (Gabriel Pereira), Adson. Atletas que estão crescendo. O João Pedro vem de um período inativo importante para um atleta de futebol e estamos construindo uma história com ele com bastante calma - completou.