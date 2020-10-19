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futebol

Com Fábio Santos e novo preparador físico, Corinthians volta aos treinos

Flávio de Oliveira é o novo profissional da preparação física do Timão e já começou a trabalhar nesta segunda-feira ao lado do lateral-esquerdo. Foco é no duelo com o Vasco...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 20:03

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 20:03

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians iniciou sua preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro após a derrota por 5 a 1 para o Flamengo, no último domingo. No CT Joaquim Grava, o Timão treinou de olho na partida diante do Vasco, que acontece na próxima quarta, às 21h30, em São Januário, pela 18ª rodada da competição. A atividade contou com duas novidades: Fábio Santos e o novo preparador físico, Flávio de Oliveira.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo para um treinamento comandado pelo técnico Vagner Mancini. Na atividade do dia, o treinador corintiano realizou uma movimentação técnica em campo reduzido.
Jô, com uma contratura na panturrilha esquerda, também deve desfalcar o Timão. Ele sofreu a lesão contra o Athletico-PR, na última quarta-feira e ficará em recuperação por cerca de dez dias, podendo retornar ao time na próxima semana. Vale lembrar que Danilo Avelar foi submetido a uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta em 2021.
O Alvinegro encerra sua preparação para encarar o Vasco na tarde desta terça-feira. A equipe treina no CT e, na sequência, viaja ao Rio de Janeiro em voo fretado para a disputa da 18ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Corinthians está na 14ª posição como 18 pontos, dois à frente do Z4.

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