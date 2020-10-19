Com Fábio Santos e novo preparador físico, Corinthians volta aos treinos

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians iniciou sua preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro após a derrota por 5 a 1 para o Flamengo, no último domingo. No CT Joaquim Grava, o Timão treinou de olho na partida diante do Vasco, que acontece na próxima quarta, às 21h30, em São Januário, pela 18ª rodada da competição. A atividade contou com duas novidades: Fábio Santos e o novo preparador físico, Flávio de Oliveira.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última partida fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os demais foram a campo para um treinamento comandado pelo técnico Vagner Mancini. Na atividade do dia, o treinador corintiano realizou uma movimentação técnica em campo reduzido.