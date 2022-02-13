Com estreante, Flamengo está escalado para jogar contra o Nova Iguaçu: veja o time e onde assistir

O Flamengo está prestes a jogar a sua quarta partida sob o comando de Paulo Sousa. E o time já está escalado para o duelo a ser realizado às 19h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, diante do Nova Iguaçu, pela 6ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A principal novidade é que Fabrício Bruno fará a sua estreia, e já como titular desde o início. O Rubro-Negro vai a campo com: Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Léo Pereira; Rodinei, Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Marinho e Gabigol.