Com estreante, Flamengo está escalado para jogar contra o Nova Iguaçu: veja o time e onde assistir

O Flamengo está prestes a jogar a sua quarta partida sob o comando de Paulo Sousa. E o time já está escalado para o duelo a ser realizado às 19h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, diante do Nova Iguaçu, pela 6ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. A principal novidade é que Fabrício Bruno fará a sua estreia, e já como titular desde o início. O Rubro-Negro vai a campo com: Hugo Souza; Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Léo Pereira; Rodinei, Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Marinho e Gabigol.
No banco de reservas, Paulo Sousa terá as seguintes opções: Diego Alves, Isla, Matheuzinho, Cleiton, Filipe Luís, Renê, Thiago Maia, Diego, Andreas Pereira, Lázaro, Vitinho e Pedro.
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Neste momento, o Flamengo está com dez pontos no Carioca, enquanto o Nova Iguaçu amarga a penúltima colocação da competição, com dois pontos.
Confira mais informações da partida:
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 13 de fevereiro de 2022, às 19hÁrbitro: Yuri Elino Ferreira da CruzAssistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Wallace Muller SantosOnde assistir: Cariocão Play, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!