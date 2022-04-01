Com 'escala' em Santa Cruz de la Sierra, Corinthians define programação para estreia na Liberta

O Corinthians irá para o estádio Hernado Siles, na cidade de La Paz, capital da Bolívia, horas antes da partida contra o Always Ready, nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), pela estreia na Copa Libertadores da América.A decisão corintiana é para minimizar os efeitos da altitude, já que o local onde a partida acontecerá fica 3.600 metros acima do nível do mar. E poderia ser pior, já que o estádio de El Alto, onde o Allways costuma mandar as suas partidas, fica a 4.090 metros de altitude, sendo o segundo no planeta com maior índice.

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O Timão viajará para a Bolívia no fim da tarde desta segunda-feira (4), véspera da partida e passará a noite em Santa Cruz de la Sierra, cidade boliviana que está localizada em região mais plana, apenas a 400 metros de altitude, menor até mesmo que São Paulo, que está a 700 metros.

A volta está programada para logo após a partida, em voo fretado diretamente para São Paulo.

O Corinthians também disponibilizará na viagem cilindros de oxigênio, caso atletas ou demais integrantes da delegação sinta os efeitos da altitude durante a viagem para a Bolívia.