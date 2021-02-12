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futebol

Com entorse no tornozelo, José Welison desfalca o Botafogo contra o Goiás

Volante foi substituído com dores na partida contra o Grêmio, não se recuperou e, ainda com dores, está fora da próxima partida do Alvinegro pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 15:25

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 15:25

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo terá oito desfalques para a partida contra o Goiás, neste sábado, às 17h, pelo Campeonato Brasileiro. Como informado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro na tarde desta sexta-feira, as novidades no Departamento Médico são José Welison, Romildo e Davi Araújo.
O primeiro, que foi substituído no decorrer da partida contra o Grêmio, na última segunda-feira, teve uma entorse no tornozelo esquerdo e está sob os cuidados da fisioterapia do clube.
Romildo, por sua vez, fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda e está com a região enfaixada. Davi Araújo está com faringe bacteriana e não participou dos últimos treinos do Botafogo na última semana.
Além deles, Victor Luís, Guilherme Santos, Diego Cavalieri, Rafael Forster e Gatito Fernández, jogadores que já estavam no departamento médico antes, continuam fora de combate.LISTA DE PROBLEMAS DO BOTAFOGO:Davi (faringite bacteriana) Romildo (fratura no quarto metacarpo, mão esquerda)Victor Luis (transição)Guilherme Santos (transição)Cavalieri (fisioterapia)Zé Welison (entorse tornozelo esquerdo, fisioterapia)Forster (entorse tornozelo esquerdo, fisioterapia)Gatito (edema ósseo, fisioterapia)

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