Com entorse no tornozelo, José Welison desfalca o Botafogo contra o Goiás

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá oito desfalques para a partida contra o Goiás, neste sábado, às 17h, pelo Campeonato Brasileiro. Como informado pelo Núcleo de Saúde e Performance do Alvinegro na tarde desta sexta-feira, as novidades no Departamento Médico são José Welison, Romildo e Davi Araújo.

O primeiro, que foi substituído no decorrer da partida contra o Grêmio, na última segunda-feira, teve uma entorse no tornozelo esquerdo e está sob os cuidados da fisioterapia do clube.

Romildo, por sua vez, fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda e está com a região enfaixada. Davi Araújo está com faringe bacteriana e não participou dos últimos treinos do Botafogo na última semana.