Com empate no Mineirão, Inter soma sete jogos sem vencer no Brasileirão

Crédito: Ricardo Duarte/Internancional

O Internacional arrancou um empate por 2 a 2 com o Atlético-MG na noite deste domingo (6), no Mineirão, e terminou a 24ª rodada do Brasileirão na zona de classificação da Libertadores da América.Porém, apesar da 6ª colocação na tabela, a queda de rendimento do time tem sido acentuada. Antes postulante ao título nacional, o Inter acumula um jejum de sete partidas sem vencer.

A última vez que o Colorado saiu de campo vencedor no torneio nacional foi no dia 18 de outubro, quando derrotou o Vasco da Gama por 2 a 0. Desde então, o time empatou quatro vezes e perdeu três.