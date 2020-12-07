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Com empate no Mineirão, Inter soma sete jogos sem vencer no Brasileirão

Apesar do bom resultado com o Atlético-MG, no Mineirão, e a sexta colocação na competição, Colorado vive jejum que o tirou da briga pela ponta da tabela...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 21:07

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 21:07

Crédito: Ricardo Duarte/Internancional
O Internacional arrancou um empate por 2 a 2 com o Atlético-MG na noite deste domingo (6), no Mineirão, e terminou a 24ª rodada do Brasileirão na zona de classificação da Libertadores da América.Porém, apesar da 6ª colocação na tabela, a queda de rendimento do time tem sido acentuada. Antes postulante ao título nacional, o Inter acumula um jejum de sete partidas sem vencer.
A última vez que o Colorado saiu de campo vencedor no torneio nacional foi no dia 18 de outubro, quando derrotou o Vasco da Gama por 2 a 0. Desde então, o time empatou quatro vezes e perdeu três.
A chance de quebrar o jejum de vitórias será no próximo sábado, quando a equipe mede forças com o Botafogo, no Beira-Rio, pela 25ª rodada.

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