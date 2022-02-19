Com emoção até o fim e gol de Rodrigão nos acréscimos, Sport e Santa Cruz empatam pelo Pernambucano

Neste sábado (19), Sport e Santa Cruz fizeram uma grande partida, principalmente no segundo tempo e ficaram no empate em 2 a 2, com direito a emoção até o fim.

Com o resultado, o Santinha assumiu a vice-liderança provisória com 11 pontos conquistados e o Leão da Ilha, fica em quarto, com nove. As equipes se concentram no meio de semana em compromissos pela Copa do Brasil. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSLEÃO MELHOR!Logo no início de jogo, Luciano Juba arriscou de fora da área. A resposta do Santa surgiu em cobrança de falta de Elyeser e Rodrigo Yuri de fora da área. Logo depois, foi a vez de Walter tentar arrematar, mas o atacante mandou para fora.

Com maior posse de bola, o Leão voltou ao campo ofensivo em cruzamento de Ezequil e finalização de primeira de Parraguez. Em seguida, Everton Felipe fez boa jogada individual, limpou a marcação e parou no goleiro Klever.

Pressionando no ataque, Sander fez lançamento para Parraguez, o gringo venceu Júnior Sergipano, mas finalizou em cima do goleiro. Por fim, Jáderson teve oportunidade de cabeça.

BOLAS NA REDE!O Sport voltou melhor na segunda etapa e quase abriu o placar com Everton Felipe. Logo depois, Jáderson recebeu da entrada da área e tentou arremate.

De tanto martelar, conseguiu balançar as redes. Aos 18', Parraguez recebeu, acionou na direita para Ezequiel que mandou na área. Após pegar sobra, Luciano Juba abriu o marcador para o Leão.

Sete minutos depois, Tarcísio empatou para o Santa Cruz. Esquerdinha fez cruzamento na medida e o camisa 10 colocou de cabeça para as redes. A virada quase veio, Alex Alves marcou, mas o bandeirinha assinalou impedimento no lance e gerou muitas reclamações.

Na reta final, Rafael Furtado fez o gol da virada do Santa Cruz e parecia que seria o da vitória. Mas nos acréscimos, Rodrigão colocou o empate de volta ao placar. FICHA TÉCNICA DA PARTIDASport x Santa Cruz

Local: Ilha do Retiro, Recife-PEData/horário: 19/02/2022 - 16h30 (de Brasília)​Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (ARB)Árbitro Assistente 1: Ricardo Bezerra Chianca (AA1)Árbitro Assistente 2: Marcelino Castro de Nazare (AA2)Quarto Árbitro: Luiz Claudio Sobral (4AR)Cartões amarelos: Cáceres (Sport), Tarcísio (Santa Cruz)Cartões vermelhos: -

GOLS: Luciano Juba (18'/2T) (1-0), Tarcísio (25'/2T) (1-1), Rafael Furtado (43'/2T) (1-2), Rodrigão (47'/2T) (2-2)

Sport - Técnico (interino): Cesar LucenaMailson; Ezequiel (Fábio Alemão 30'/2T), Chico, Rafael Thyere e Sander; Willian Oliveira, Blas Cáceres e Everton Felipe; Jáderson (Rodrigão 17'/2T), Luciano Juba e Parraguez (Pedro Naressi 30'/2T).

Santa Cruz - Técnico: Leston Júnior ​Klever; Edson Ratinho, Júnior Sergipano, Alex Alves e Ítalo Silva; Gilberto, Rodrigo Yuri, Elyeser (Esquerdinha - intervalo) e Tarcísio (Dudu Mandai 31'/2T); Walter (Rafael Furtado 38'/2T) e Matheuzinho (João Cardoso 31'/2T).