Há uma boa chance de que Trump 'aceite silenciosamente' vitória de Lula e siga em frente, diz pesquisador Christopher Sabatini

Sabatini - Tenho duas observações. A primeira é que tantas pessoas não teriam ido votar, e cerca de 10 milhões de eleitores a mais não teriam participado da eleição, se não confiassem no sistema eleitoral. É claro que muitos deles são apoiadores do PT. Ainda precisaremos ver como os eleitores bolsonaristas reagem. Já ouvimos alguns dizendo que a eleição foi roubada mais uma vez.