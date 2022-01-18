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Com elenco completo, Palmeiras trabalha finalizações e linha defensiva no primeiro treino do dia

Pela primeira vez na pré-temporada, o Verdão pôde contar com todos os atletas do grupo para treinar em campo. Comissão aproveitou para colocar em dia alguns fundamentos ...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 12:41

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 12:41

Com elenco completo à disposição do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e realizou treinos técnicos e táticos na pré-temporada de 2022. A delegação almoça e permanece no centro de excelência para a atividade da tarde, marcada para 16h.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Com o campo reduzido em duas metades e elenco dividido em quatro grupos, as equipes realizaram enfrentamentos de seis contra seis com ênfase na marcação e na busca por espaço para finalizações. O técnico português transitou pelas duas estações e passou orientações.
Em seguida, os jogadores de defesa realizaram uma atividade tática diferente orientada pelo auxiliar Carlos Martinho. Utilizando os cintos de tração, os zagueiros e laterais foram conectados entre si para um trabalho de balanço, posicionamento e recomposição da linha de defesa.O trabalho desta terça-feira será o último em dois períodos na preparação para a temporada 2022. Na quarta, o Verdão disputará pela manhã mais um jogo-treino na Academia com dois times formados por atletas do elenco alviverde.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Crédito: Palmeirastreinounamanhãdestaterça-feiranaAcademiadeFutebol(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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