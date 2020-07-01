Com elenco completo, Corinthians volta a treinar com bola nesta quarta

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

A espera foi grande, mas nesta quarta-feira, finalmente, os jogadores do Corinthians vão se reencontrar com uma velha conhecida: a bola. Após 109 dias sem receber um treinamento com o principal elemento do futebol, o CT Joaquim Grava será palco também da reunião completa de todas as peças que Tiago Nunes têm à sua disposição, com saídas, reforços e recuperados.No dia 14 de março de 2020, véspera do jogo contra o Ituano, pelo Paulistão, aconteceu o último treinamento dos atletas corintianos no centro de treinamento do clube antes da paralisação por conta da pandemia de coronavírus. De lá para cá, apenas treinos online no isolamento, um período de férias e avaliações físicas nos últimos dias pensando nessa retomada.

Acontece que mesmo sem o futebol estar rolando dentro de campo, fora dele as movimentações foram intensas no mercado alvinegro. Além de Pedrinho, que já estava negociado com o Benfica, e Léo Natel, que já havia assinado pré-contrato para vestir a camisa do Timão a partir desta quarta-feira (dia 1º de julho), Vagner Love acertou sua rescisão amigável para jogar no Kairat, do Cazaquistão e o ídolo Jô foi contratado para reforçar o elenco.E MAIS:Artilheiro da Copinha de 2017 tem futuro incerto na volta ao TimãoVÍDEO: Elenco do Corinthians faz teste de potência e circuito em campoAfastados são liberados e Timão volta a treinar com elenco completoTimão sofre bloqueio judicial de R$ 500 mil em ação de Marcelo MattosCorinthians encaminha venda de Gustagol para clube da Coreia do SulRelembre os 'garçons' de Jô nos gols de sua 2ª passagem pelo TimãoNo caso de Pedrinho, ainda havia a esperança de o meia-atacante ainda fazer algumas partidas antes de se apresentar em Portugal, mas com a pandemia longe de ser controlada, o garoto se despediu antes mesmo da volta aos treinos. Sendo assim, Tiago Nunes não conta mais com os seus serviços.

Em contrapartida, além das chegadas de Jô, que vai suprir a saída de Love, e de Léo Natel, que pode ser uma opção a Pedrinho, o comandante corintiano vai receber reforços que já estavam no elenco, mas não estavam à disposição antes da paralisação. São os casos de Ramiro, Danilo Avelar e Léo Santos, que estavam machucados, e se recuperaram durante o isolamento doméstico.

Apesar de os outros dois serem peças importantes no elenco, Ramiro é aquele que tem a volta mais comemorada, pois era um jogador que vinha se destacando no início da temporada, antes de sofrer uma lesão no joelho. Coincidência ou não, sem ele o time passou a cair de produção e é consenso que a ausência do meio-campista fez a diferença no período.

Outra boa notícia foi a liberação dos jogadores que estava infectados pela COVID-19. Após o período de isolamento provocado pelo diagnóstico da doença, os oito atletas fizeram novos exames que mostraram que estão recuperados e puderam se juntar aos companheiros na última terça-fera.

Isso tende a facilitar o trabalho de Tiago Nunes, que poderá montar seu "time ideal" diante das peças que tem à disposição desde o início desta segunda pré-temporada. Sem contar o trabalho de analisar todo o elenco e deixá-lo pronto para o desafio intenso que será enfrentado nos próximos meses.

Será necessário recorrer ao rodízio de atletas para suportar a maratona de jogos com o calendário apertado, além de aproveitar ao máximo as cinco substituições que as equipes terão direito nos jogos desta volta. Assim todos precisam estar bem preparados para quando forem acionados nas partidas.

Vale lembrar que ainda não há uma data para o retorno do Campeonato Paulista, competição que deve ser a primeira pela qual o Corinthians voltará a jogar. Para o Campeonato Brasileiro, a CBF trabalha com a data do final de semana de 8 e 9 de agosto para seu início, algo que ainda não está acertado.

Confira o elenco que Tiago Nunes terá à disposição a partir desta quarta-feira:

Goleiros: Cássio, Walter e Guilherme Castellani.Laterais: Fagner, Michel Macedo, Sidcley, Lucas Piton e Carlos Augusto.Zagueiros: Pedro Henrique, Gil, Bruno Méndez, Danilo Avelar e Léo Santos.Volantes: Camacho, Cantillo, Ramiro, Gabriel, Richard e Ederson.Meias: Luan, Mateus Vital e Araos.Atacantes: Everaldo, Janderson, Matheus Davó, Yony González e Léo Natel.Centroavantes: Jô e Boselli.