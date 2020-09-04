Com edema muscular, Jean Mota desfalca Santos contra o Ceará

Jean Mota está fora da partida entre Santos e Ceará, neste sábado (05), às 21h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Castelão, em Fortaleza. O jogador sofreu um edema na coxa esquerda no empate em 2 a 2 contra o Vasco, nesta quarta-feira (02), pela sétima rodada da competição nacional, na Vila Belmiro. O meia entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo no confronto diante do cruz-maltino, mas deixou o gramado dois minutos depois, já com dores, sendo substituído por Arthur Gomes. Na reapresentação do elenco, na quinta-feira (03), passou por exames que detectaram a lesão.