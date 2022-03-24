Com Edcarlos e Leandro Domingues, Betim apresenta time para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro

O Betim, time da Grande BH, apresentou à imprensa o elenco que disputará, a partir de abril, o Módulo II do Campeonato Mineiro de 2022. Essa será a terceira vez que a equipe buscará o acesso à elite estadual, mas, agora, um elemento e tanto promete dar o retorno dentro e fora das quatro linhas que a competição exige. Trata-se de Edcarlos, o zagueiro multicampeão, que chega com tudo para a disputa de mais um Mineiro em sua carreira.

-É gratificante estar aqui e fazer parte desse projeto. Estou chegando em um clube que me apresentou um projeto esportivo, que tem uma estrutura muito boa, um estádio com gramado nível Mineirão, por exemplo, além de profissionais sérios fora das quatro linhas. Os objetivos estão muito bem traçados, então, chego com a motivação de fazer um grande trabalho por aqui. Dentro e fora de campo, minha meta é contribuir com o grupo com minha experiência- disse Edcarlos.

Com estreia prevista para o dia 27 de abril, o grupo comandado pelo treinador Eugenio Souza iniciou hoje os trabalhos e, portanto, terá mais de um mês de preparação para chegar na melhor forma física e tática na estreia do estadual. Experiente, o novo técnico do Time da Cidade falou sobre a oportunidade no novo clube e sobre a expectativa.-Chego ao Betim Futebol com a exata noção do tamanho do desafio que teremos pela frente. Já conheço o clube desde a sua fundação, sei do profissionalismo e do projeto grandioso e, por isso, me sinto feliz por poder ser parte neste processo. Teremos um tempo bom de preparação, o que é ótimo para que o grupo assimile as nossas ideias e evolua com naturalidade- disse o treinador campeão do Campeonato Brasileiro da Série D de 2014, com a Tombense.

Por fim, o diretor de futebol do clube, Fred Pacheco, responsável pelas contratações de Edcarlos, do goleiro Elisson, do consagrado meia Leandro Domingues, entre outros grandes nomes, falou sobre a disputa de 2022 com a “casca” dos anos anteriores. -É um novo momento para nós, mas os objetivos estão bem claros já há um tempo. Vamos mais uma vez lutar pelo acesso, agora, com a experiência de duas temporadas que batemos na trave. Com certeza, aprendemos muito e chegamos em 2022 mais experientes para os desafios que encontraremos ao longo desta caminhada. Estamos com entre 70% e 80% do grupo formado, mas outros bons nomes ainda podem pintar. Agora, é trabalhar firme, como sempre, da forma correta que não abrimos mão, para que lá no final desta trajetória possamos sorrir com a vaga na primeira divisão- finalizou.

O Betim Futebol estreia no Módulo II do Campeonato Mineiro de 2022, em casa, no dia 27 de abril, diante do Democrata de Sete Lagoas. Confira abaixo os 22 jogadores já confirmados para a temporada do Time da Cidade:

GOLEIROS• Elisson• Marlon Reis• Thulio• Davi Vitor

ZAGUEIROS• Edcarlos• Felipe Grégory• Jhonatas Gilberto• Jonathan• Juan Sebastian

LATERAIS• Ronaldo• Felippe Borges• Fernando Galhardo

MEIO-CAMPISTAS• João Gabriel • Rocyan• Carlos Gabriel • Moisés• Yuri Naves• Darlan• Michel• Leandro Domingues

ATACANTES

• Lucas Soares• Yago

Treinador: Eugênio SouzaAuxiliar: Paulo Reis