Com dúvidas, Santos se reapresenta de olho no duelo contra o Coritiba

O Santos se reapresentou na manhã desta terça-feira (10) já com atenções voltadas na partida contra o Coritiba, na quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe precisa reverter o placar. Na primeira partida, o Coxa venceu por 1 a 0.O técnico Fabián Bustos ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Maicon. Ele sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto contra o Cuiabá. No treino desta terça, o camisa 33 realizou uma atividade em separado.

Já o Menino da Vila Ângelo está praticamente descartado. Ele passou por um exame de imagem e foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa direita.- Os dois jogadores estão com lesões. É difícil, mas não impossível (ter Ângelo). Eu acredito em Ângelo descartado. Sobre o Maicon, temos que analisar para não sofrer riscos de provocar uma lesão mais grave. Para o próximo jogo precisamos analisar bem como estão os jogadores. Alguns estão com dores. Vamos ver se vamos fazer alguma troca. Não creio que vamos fazer grandes mudanças por ser mata-mata, classificatória. É importante conseguir virar o resultado e conseguir a classificação. Tomara que tenhamos todos bem - disse o treinador.

No jogo de ida, o goleiro João Paulo saiu como o grande herói. Nos primeiros 25 minutos de jogo, o Coritiba criou mais de cinco grandes oportunidades de marcar. Em cada uma delas, o arqueiro santista cobrava mais atenção de seus defensores.

- Não quero que seja como o segundo jogo (contra o Coritiba), mas como o primeiro. Um jogamos bem, outro mal. No primeiro tempo (do segundo jogo) defendemos muito mal. Vamos ver como está o time na terça-feira e começar a definir. É uma boa equipe, com bons jogadores, com pontas rápidos, jogam bem, boa bola parada. Tem muitas coisas a analisar e precisamos ser precisos para conquistar o resultado. Vamos tentar dar uma alegria para a nossa torcida - comentou Bustos.

A equipe tem o último treino nesta quarta-feira (11) para Bustos definir a equipe que começa jogando. Caso não possa contar com Maicon, tendência grande que repita o time que jogou contra o Cuiabá, neste domingo, na Vila Belmiro.