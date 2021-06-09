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Com dúvidas por lesões, Botafogo pode testar meio com novas funções

Pedro Castro e Romildo, com diferentes problemas físicos, não estão garantidos para a partida contra o Remo e Chamusca tem a opção de dar novas características ao setor...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 06:00

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ainda é quarta-feira, mas Marcelo Chamusca já tem dores de cabeça para montar o meio-campo do Botafogo visando a partida contra o Remo, no próximo domingo, pela Série B. O treinador não sabe se poderá contar com Pedro Castro, titular no triunfo diante do Coritiba no último fim de semana, e Romildo, que também já iniciou partidas com o técnico.
+ Cheio? Com novos reforços, Botafogo chega a oito volantes no elenco
O primeiro sente um desconforto na panturrilha direita - inclusive, teve que ser substituído no decorrer da partida contra o Coxa por dores. O segundo possui tendinite na panturrilha da perna esquerda. Ambos em tratamento, mas não tem presença garantida para o duelo contra o Remo. Isto, portanto, dá abertura para Marcelo Chamusca testar novas facetas para o meio-campo.
Vale lembrar que a dupla de volantes escalada na vitória sobre o Coritiba foi Luís Oyama com o próprio Pedro Castro. Um meio-campo leve, com dois jogadores que não possuem características mais voltadas e um aspecto defensivo - o primeiro, inclusive, mesmo atuando como o volante de "contenção", se destacou pelos passes e lançamentos dados.Marcelo Chamusca tem duas opções: manter o meio-campo com uma estrutura mais leve, mantendo a intenção de ter passadores e atletas que seguram a bola; ou uma mudança estrutural, trazendo um jogador de cunho mais defensivo ao gramado - neste sentido, Barreto, recém-contratado junto ao Criciúma, pode entrar em evidência.
O atleta, que ainda não estreou pelo Botafogo, é conhecido por ser um "cão de guarda" no sistema defensivo justamente por proteger a dupla de zagueiros e se comportar como o primeiro jogar à frente da primeira linha de defesa.
Se optar em manter as mesmas características da última partida, Ricardinho, na teoria, é a primeira opção para Marcelo Chamusca. O fato é que o treinador terá que decidir como repelir o Remo e escolher a melhor estratégia visando a segunda vitória seguida para o Botafogo no Brasileirão.

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