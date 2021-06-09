Com dúvidas por lesões, Botafogo pode testar meio com novas funções

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Ainda é quarta-feira, mas Marcelo Chamusca já tem dores de cabeça para montar o meio-campo do Botafogo visando a partida contra o Remo, no próximo domingo, pela Série B. O treinador não sabe se poderá contar com Pedro Castro, titular no triunfo diante do Coritiba no último fim de semana, e Romildo, que também já iniciou partidas com o técnico.

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O primeiro sente um desconforto na panturrilha direita - inclusive, teve que ser substituído no decorrer da partida contra o Coxa por dores. O segundo possui tendinite na panturrilha da perna esquerda. Ambos em tratamento, mas não tem presença garantida para o duelo contra o Remo. Isto, portanto, dá abertura para Marcelo Chamusca testar novas facetas para o meio-campo.

Vale lembrar que a dupla de volantes escalada na vitória sobre o Coritiba foi Luís Oyama com o próprio Pedro Castro. Um meio-campo leve, com dois jogadores que não possuem características mais voltadas e um aspecto defensivo - o primeiro, inclusive, mesmo atuando como o volante de "contenção", se destacou pelos passes e lançamentos dados.Marcelo Chamusca tem duas opções: manter o meio-campo com uma estrutura mais leve, mantendo a intenção de ter passadores e atletas que seguram a bola; ou uma mudança estrutural, trazendo um jogador de cunho mais defensivo ao gramado - neste sentido, Barreto, recém-contratado junto ao Criciúma, pode entrar em evidência.

O atleta, que ainda não estreou pelo Botafogo, é conhecido por ser um "cão de guarda" no sistema defensivo justamente por proteger a dupla de zagueiros e se comportar como o primeiro jogar à frente da primeira linha de defesa.