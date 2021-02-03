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Com dúvida no meio-campo, Flamengo finaliza preparação para o clássico contra o Vasco

Rogério Ceni não poderá contar com Diego Alves e Rodrigo Caio, que se recuperam de lesões. Gerson, com uma entorse no pé, tem chance de atuar no jogo desta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 19:50

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:50

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para o clássico contra o Vasco. A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para esta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.
+ Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesA única dúvida de Rogério Ceni é no meio-campo. Com uma entorse no pé direito sofrida na partida contra o Sport, Gerson não treinou com o elenco nesta quarta-feira, mas tem chances de atuar no clássico. Caso não tenha condições, Pepê e João Gomes surgem como opções para substituí-lo.
Os desfalques ficam por conta de Rodrigo Caio e Diego Alves, que havia retornado diante do Sport, mas voltou a sentir dores no músculo posterior da coxa direita. O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, que o exame constatou uma nova lesão no local e o goleiro reiniciou o tratamento.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Vasco é: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson (João Gomes), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.
Na segunda posição, com 61 pontos, o Rubro-Negro busca seguir vivo na briga pelo título do Brasileirão. O líder Internacional tem 65 pontos e enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, também nesta quinta-feira.

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