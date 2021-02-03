Com dúvida no meio-campo, Flamengo finaliza preparação para o clássico contra o Vasco

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo encerrou, nesta quarta-feira, a preparação para o clássico contra o Vasco. A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para esta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesA única dúvida de Rogério Ceni é no meio-campo. Com uma entorse no pé direito sofrida na partida contra o Sport, Gerson não treinou com o elenco nesta quarta-feira, mas tem chances de atuar no clássico. Caso não tenha condições, Pepê e João Gomes surgem como opções para substituí-lo.

Os desfalques ficam por conta de Rodrigo Caio e Diego Alves, que havia retornado diante do Sport, mas voltou a sentir dores no músculo posterior da coxa direita. O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, que o exame constatou uma nova lesão no local e o goleiro reiniciou o tratamento.

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Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para encarar o Vasco é: Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson (João Gomes), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.