Com dúvida, Gustavo Morínigo ajusta Coritiba para encarar o Ceará

Após bater o Palmeiras no meio da semana, o Coritiba volta a campo no próximo sábado para encarar o Ceará, jogo que será o último no Couto Pereira.
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Na escalação, a única dúvida fica por conta do meio-campo. Gustavo Morínigo deve decidir entre Mattheus Oliveira ou Luiz Henrique.
No ataque, o trio Neilton, Robson e Ricardo Oliveira, que agradou diante do Verdão, estão confirmados na equipe principal.
Caso não tenha nenhum problema de última hora, o Coritiba joga com a seguinte formação: Arthur, Jonathan, Rhodolfo, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Matheus Bueno e Mattheus Oliveira (Luiz Henrique); Neilton, Robson e Ricardo Oliveira.