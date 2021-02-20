Com dúvida, Gustavo Morínigo ajusta Coritiba para encarar o Ceará

Crédito: Divulgação Twitter Coritiba

Após bater o Palmeiras no meio da semana, o Coritiba volta a campo no próximo sábado para encarar o Ceará, jogo que será o último no Couto Pereira.

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Na escalação, a única dúvida fica por conta do meio-campo. Gustavo Morínigo deve decidir entre Mattheus Oliveira ou Luiz Henrique.

No ataque, o trio Neilton, Robson e Ricardo Oliveira, que agradou diante do Verdão, estão confirmados na equipe principal.