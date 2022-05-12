Com dupla na Seleção, Palmeiras pode encerrar 'jejum' em Copas do Mundo e igualar marca do tetra

A presença de Weverton e Danilo na convocação da Seleção Brasileira na última quarta-feira reacendeu um sentimento no torcedor do Palmeiras de voltar a ter um representante em Copa do Mundo, o que não acontece desde 2002, com Marcos. Se os dois forem, vão igualar um feito de 1994, com Zinho e Mazinho. E que Tite saiba: em todos os cinco títulos havia pelo menos um palmeirense na lista.GALERIA> Relembre todos os gols de pênalti de Raphael Veiga pelo Palmeiras

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Neste momento, o mais garantido na convocação final é Weverton, que esteve presente em todo o ciclo do Qatar. Dessa forma, se nada acontecer no caminho, ele será mais um jogador do Verdão a estar em uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ao todo, 19 atletas alviverdes representaram o clube em mundiais com a Amarelinha. O goleiro deverá ser o 20º a conseguir essa oportunidade na história.

Aliás, o Palmeiras tem tradição em fornecer goleiros para a Seleção em Copas. Emerson Leão, por exemplo, representou o Verdão em quatro: 1970 (reserva), 1974 (titular), 1978 (titular) e 1986 (reserva), tendo voltado com a sonhada taça na conquista do tri, no México, acompanhado de um outro companheiro alviverde: Baldocchi.Quem também conseguiu esse feito foi Marcos, em 2002, titular do penta. Essa, aliás, foi a última vez que um palmeirense esteve na Seleção Brasileira em Copas do Mundo, ou seja, Weverton pode quebrar um jejum de 20 anos sem ter um representante do clube.

Se Danilo também estiver na lista, o que hoje parece uma chance bem remota, pode quebrar um outro jejum: o de mais de um palmeirense na Seleção em Copas. A última vez que isso aconteceu foi em 1994, quando Zinho e Mazinho atuavam pelo Palmeiras e foram chamados por Carlos Alberto Parreira. Assim como Marcos, os dois voltaram com a taça e ajudaram o Brasil na conquista do tetra.

Coincidência ou não, vale destacar que nos cinco títulos da Seleção em Copas do Mundo havia pelo menos um jogador do Verdão na lista. Além desses já citados nas conquistas de 1970, 1994 e 2002, as taças Jules Rimet de 1958 e 1962 tiveram a ajuda palmeirense com Mazzola, na Suécia, e o trio Djalma Santos, Zequinha e Vavá no Chile.

Vale destacar também que o primeiro representante do Verdão em Copas pela Seleção Brasileira foi o atacante Luisinho, em 1938, na França. Naquela época, o clube ainda era o Palestra Itália, que depois mudou de nome para Sociedade Esportiva Palmeiras no ano de 1942.

Veja a lista de palmeirenses na Seleção em Copas do Mundo

Copa do Mundo de 1938Luisinho - Atacante - Palestra Itália

Copa do Mundo de 1950Jair da Rosa Pinto - Atacante - Palmeiras

Copa do Mundo de 1954Rodrigues - Atacante - PalmeirasHumberto - Atacante - Palmeiras

Copa do Mundo de 1958Mazzola - Atacante - Palmeiras

Copa do Mundo de 1962Djalma Santos - Lateral - PalmeirasZequinha - Meio-campista - PalmeirasVavá - Atacante - Palmeiras

Copa do Mundo de 1966Djalma Santos - Lateral - Palmeiras

Copa do Mundo de 1970Leão - Goleiro - PalmeirasBaldocchi - Zagueiro - Palmeiras

Copa do Mundo de 1974Leão - Goleiro - PalmeirasLuis Pereira - Zagueiro - PalmeirasAlfredo Mostarda - Zagueiro - PalmeirasAdemir da Guia - Meia - PalmeirasLeivinha - Atacante - PalmeirasCésar Maluco - Atacante - Palmeiras

Copa do Mundo de 1978Leão - Goleiro - PalmeirasJorge Mendonça - Atacante - Palmeiras

Copa do Mundo de 1986Leão - Goleiro - Palmeiras

Copa do Mundo de 1994Zinho - Meia - PalmeirasMazinho - Volante - Palmeiras

Copa do Mundo de 2002Marcos - Goleiro - Palmeiras