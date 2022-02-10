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Com dupla de ataque, Botafogo está escalado para enfrentar o Fluminense; saiba onde assistir

Erison fica ao lado de Matheus Nascimento e é a aposta de Enderson Moreira para o clássico do Campeonato Carioca; jogo será no Estádio Nilton Santos e terá transmissão...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 19:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 19:04
O Botafogo está escalado para enfrentar o Fluminense. A bola rola logo mais no Estádio Nilton Santos, às 19h, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Enderson Moreira, que vivencia o primeiro clássico de 2022, chega com novidades na defesa.+ Botafogo anuncia pagamento de pendências de salários com atuais atletas e funcionários
Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Hugo; Luiz Fernando, Fabinho Barreto, Diego Gonçalves; Erison, Matheus Nascimento. Assim está escalado para encarar o Tricolor.
Erison inicia como titular no ataque ao lado de Matheus Nascimento e é a grande supresa da equipe, que não terá um meia. Hugo substitui Jonathan Silva. Joel Carli, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna ao time titular no lugar de Lucas Mezenga.
Onde assistir? O jogo terá transmissão do Cariocão Play, nas plataformas de internet do pay-per-vier do Campeonato Carioca na web.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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