Com duas novidades no time, Santos encerra preparação contra o Bahia

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos terá duas novidades para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge e Alison ficarão à disposição do técnico Cuca.

O volante se recuperou de um trauma na região abdominal, enquanto o atacante apenas retornou dos treinos da Seleção Brasileira sub-20. Apesar da dupla à disposição, o técnico Cuca não poderá contar com Luan Peres. O zagueiro cumprirá suspensão após ser punido pelo STJD por agressão a Samuel Xavier, em duelo contra o Ceará.