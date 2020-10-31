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Com duas novidades no time, Santos encerra preparação contra o Bahia

Alison e Kaio Jorge treinaram normalmente na manhã de sábado e estão à disposição de Cuca. Pará, com lesão na coxa esquerda, fez atividade separadamente...

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2020 às 13:25
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos terá duas novidades para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge e Alison ficarão à disposição do técnico Cuca.
O volante se recuperou de um trauma na região abdominal, enquanto o atacante apenas retornou dos treinos da Seleção Brasileira sub-20. Apesar da dupla à disposição, o técnico Cuca não poderá contar com Luan Peres. O zagueiro cumprirá suspensão após ser punido pelo STJD por agressão a Samuel Xavier, em duelo contra o Ceará.
Sem Pará, com lesão na coxa esquerda, Madson deve ser mantido na lateral. Na manhã deste sábado, em treino tático e de finalização, o capitão trabalhou separadamente. Kaio Jorge deve iniciar a partida jogando ao lado de Soteldo e Marinho.

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