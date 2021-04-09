Com duas baixas, Flamengo finaliza último treino no Rio antes de ir para Brasília; veja os relacionados

O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. Ao menos no Rio, pois o último treino antes da decisão será realizado neste sábado em Brasília, local do jogo. E Rogério Ceni já sabe que terá duas baixas: Pedro e Thiago Maia - o primeiro ainda alimentava esperança de voltar, pois vem em fase de transição.O centroavante não treinou com o grupo ao longo da semana e ainda se recupera com membros da fisioterapia do clube. Pedro viajará para a capital federal, posteriormente, para estar presente com o elenco e assistir ao jogo.