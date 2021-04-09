Com duas baixas, Flamengo finaliza último treino no Rio antes de ir para Brasília; veja os relacionados

O Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil. Ao menos no Rio, pois o último treino antes da decisão será realizado neste sábado em Brasília, local do jogo. E Rogério Ceni já sabe que terá duas baixas: Pedro e Thiago Maia - o primeiro ainda alimentava esperança de voltar, pois vem em fase de transição.O centroavante não treinou com o grupo ao longo da semana e ainda se recupera com membros da fisioterapia do clube. Pedro viajará para a capital federal, posteriormente, para estar presente com o elenco e assistir ao jogo.
A delegação deve chegar a Brasília por volta das 17h desta sexta, já ciente da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em derrubar o retorno do sistema de lockdown no Distrito Federal.
Com a lista de relacionados já divulgada, o Fla aposta no ótimo retrospecto no Mané Garrincha (veja o raio-x aqui) para levar o primeiro título da temporada.
Ceni deve mandar a campo o seguinte time: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Ao todo, o Flamengo relacionou 25 atletas. Ou seja, dois serão cortados para a lista final do jogo, que terá transmissão do LANCE! em Tempo Real.