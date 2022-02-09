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futebol

Com duas baixas, Flamengo finaliza preparação para o jogo com o Audax

Flamengo treinou nesta manhã, no Ninho do Urubu, sob o comando de Paulo Sousa...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 15:35
No Ninho do Urubu, o Flamengo treinou nesta manhã de quarta, finalizando a preparação para a partida contra o Audax Rio, nesta quinta-feira, no Raulino de Oliveira. O zagueiro David Luiz e o atacante Bruno Henrique não participaram da atividade com os demais jogadores e seguirão como desfalques para Paulo Sousa, que, neste início de trabalho no clube, tem convivido com ausências.Bruno Henrique, que ainda não atuou em 2022, teve uma lesão na coxa direita e está em recuperação. David Luiz, por sua vez, não teve lesão informada pelo clube, mas ficou fora do Fla-Flu por conta de desgaste muscular acentuado e, durante a semana, tem feito trabalhos individuais no CT do Ninho do Urubu. Além deles, Rodrigo Caio, em recuperação de cirurgia no joelho direito, segue fora. Por outro lado, o goleiro Diego Alves treinou durante a semana com o grupo e pode ser relacionado pela primeira vez na temporada. O elenco do Flamengo se reapresenta no início de quinta para ir à Volta Redonda, e o clube ainda não informou quem será relacionado para a partida contra o Audax.
Crédito: DavidLuizfeztrabalhoàparteeseguirácomodesfalquenestaquinta-feira(Foto:PaulaReis/Flamengo

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