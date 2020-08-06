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Com duas assistências em goleada, Luciano Juba comemora retorno e projeta início do Brasileirão

O lateral-esquerdo estava isolado após contrair Covid-19 e entrou no segundo tempo na goleada contra o Petrolina...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:33

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:33

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport
Nesta quarta-feira, o Sport terminou sua participação no Campeonato Pernambucano. Longe do esperado, por ter disputado o quadrangular do rebaixamento, a equipe venceu as últimas três partidas do estadual e pode chegar com modificações no time para o Brasileirão. Uma delas pode ser na lateral-esquerda, já que Luciano Juba entrou no segundo tempo contra o Petrolina e deu duas assistências na goleada por 5 a 0.Retornando aos gramados, a revelação do Leão estava afastado após ter contraído Covid-19. Ele revelou a sensação de contribuir com passes em dois gols após sair do banco de reservas e ressalta a confiança que ganha para a sequência da temporada.
'Primeiramente agradeço a Deus por ter voltado a jogar depois desses dias parado. É uma sensação muito boa, independente do adversário, sair do banco e entrar bem no jogo, dando duas assistências, isso dá mais confiança para as próximas partidas e estou muito feliz com meu desempenho', comentou o atleta.
Com três vitórias nos últimos três jogos, o Sport muda o foco para o Brasileirão a partir de agora. Na primeira rodada encara o Ceará e Luciano afirma que a boa sequência deixou o ambiente mais leve para estrear na competição nacional.
'A expectativa é a melhor possível pra estreia, porque a gente vem de três vitórias consecutivas e isso nos dá mais confiança, deixa o ambiente melhor nos treinos para que a gente possa ir com a cabeça tranquila pro jogo de sábado e possamos fazer uma partida muito boa para sair com a vitória', concluiu.

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