Com duas assistências em goleada, Luciano Juba comemora retorno e projeta início do Brasileirão

Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport

Nesta quarta-feira, o Sport terminou sua participação no Campeonato Pernambucano. Longe do esperado, por ter disputado o quadrangular do rebaixamento, a equipe venceu as últimas três partidas do estadual e pode chegar com modificações no time para o Brasileirão. Uma delas pode ser na lateral-esquerda, já que Luciano Juba entrou no segundo tempo contra o Petrolina e deu duas assistências na goleada por 5 a 0.Retornando aos gramados, a revelação do Leão estava afastado após ter contraído Covid-19. Ele revelou a sensação de contribuir com passes em dois gols após sair do banco de reservas e ressalta a confiança que ganha para a sequência da temporada.

'Primeiramente agradeço a Deus por ter voltado a jogar depois desses dias parado. É uma sensação muito boa, independente do adversário, sair do banco e entrar bem no jogo, dando duas assistências, isso dá mais confiança para as próximas partidas e estou muito feliz com meu desempenho', comentou o atleta.

Com três vitórias nos últimos três jogos, o Sport muda o foco para o Brasileirão a partir de agora. Na primeira rodada encara o Ceará e Luciano afirma que a boa sequência deixou o ambiente mais leve para estrear na competição nacional.